AT-3失事 目擊者：殉職飛官曾彈射

殉職少尉飛官徐大鈞遺體由空官救護車接走，現場搜救官兵列隊敬禮送別，場面哀戚。（記者蘇福男攝）

2022/06/01 05:30

教練機墜毀樹林 徐大鈞連同彈射座椅掉落農田

〔記者蘇福男、黃旭磊、方志賢、鮑建信、蘇永耀、李欣芳／綜合報導〕「敬禮！」廿三歲少尉飛官徐大鈞昨天上午進行AT-3教練機單飛訓練，飛機不幸在岡山墜毀殉職。橋頭地檢署主任檢察官李廷輝勘驗後，徐員遺體由空官救護車接走，現場協助搜救的近百名士官兵列隊行舉手禮送別，場面哀戚。

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墜機地離空官約十公里

墜機地點岡山區嘉峰里田厝社區，距離空軍官校約十公里，附近有幾戶住家和螺絲工廠。目擊民眾表示，案發前有聽到幾聲轟然爆炸巨響，鐵皮屋頂劇烈震動，隨後就看到農地竄出一團黑煙和火球，教練機墜地前，飛官疑似有開啟彈射座椅彈出機身，飛機隨即墜毀在附近樹林，殘骸散布農田與樹林，飛官身軀則連同彈射座椅掉在農田。

當地居民說，早上有聽到「咻」一聲，好像戰鬥機飛過去，之後聽到「碰」一聲，聽說是飛機栽下去，之後消防車、救護車陸續開進去田厝，不久軍方就封鎖現場。傍晚五點並出動軍用吊車及卡車，將飛機殘骸與零件吊離。

空軍司令部表示，經動員極力搜救，仍不幸接獲岡山消防分隊通報，於岡山田厝一路前農地，發現教練機殘骸及飛官遺體。

昨天意外發生後，徐大鈞的父母和妹妹等家屬，先從新北市住家趕赴岡山區失事現場。下午四點，家屬在軍方人員陪同抵達殯儀館，神情哀戚。傍晚五點，家屬進入殯儀館解剖室，在離開時，徐媽媽再也忍不住傷痛，頻頻以面紙拭淚，徐父也神情哀傷，雙手緊握。

橋頭地檢署檢察官吳正中昨天會同法醫相驗，遺體有部分受損、全身多處骨折，另有灼傷痕跡，確切死亡原因仍待法醫研究所鑑定，遺體已發還讓家屬領回。

總統指示徹查事故原因

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統對於英勇國軍不幸殉職深感哀慟不捨，已指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助家屬處理後續事宜。行政院長蘇貞昌也指示國防部協助家屬，盡快調查失事原因，向家屬及國人報告。

空軍官校少尉飛官徐大鈞昨天上午駕駛一架AT-3教練機進行飛行訓練，自高雄岡山基地起飛三分鐘後失聯，隨後飛機被發現墜落在岡山區一處空地，廿三歲徐員不幸殉職。（國防部、讀者提供）

AT-3失事

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