全國倒數第5 略而不提／林姿妙宣傳滿意度64％ 綠批愚弄縣民

林姿妙宣傳圖卡強調施政滿意度六十四％，卻未提是全國倒數第五，民進黨也發文宣批評她「勇敢忽略，搞壞宜蘭？」（民進黨宜蘭議會黨團提供）

2022/05/31 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙近期將遠見雜誌的民調結果，包裝成「不受官司影響，拒絕政治打壓」，施政滿意度六十四％，略而不提這數字是全國倒數第五，在臉書、網路群組大肆宣傳。民進黨議會黨團昨抨擊林姿妙在愚弄縣民、沾沾自喜；國民黨議會黨團則反擊，要求民進黨不要再打烏賊戰。

對此，林姿妙透過縣府表示沒有回應。民進黨宜蘭縣長參選人、宜蘭市長江聰淵則說，任何民調都是策勵自己、督促向前的動力與參考，林姿妙的操作手法，他無法理解，誠實是最好策略，勇敢面對才是最好作法，取巧安慰自己，欺騙資訊不完整的縣民，是不負責任的，道德也有瑕疵。

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國民黨團反擊︰不要再打烏賊戰

民進黨宜蘭縣議員陳文昌說，遠見全國縣市長平均民調是七十一．五％，林姿妙只有六十四％，排名倒數第五，卻被設計成「勇敢起飛，敬好宜蘭」文宣圖卡，故意不提吊車尾事實，以六十四％民調沾沾自喜，欺騙縣民，是把縣民當「塑膠」嗎？

縣議員林麗、呂惠卿指出，民調比去年大幅退步，在全國是後段班，縣長沒有檢討，還操弄文字遊戲大肆宣傳「倒退嚕」的成績，是在愚弄、欺負縣民嗎？

對於民進黨批評，國民黨縣議員楊弘旻反擊，遠見每年三月都會做民調，民進黨在民調前發動司法迫害，民調當然比較低，這是有陰謀的。

縣議員林岳賢、黃琤婷也說，民進黨不要再用混淆視聽與抹黑方式，不要再用烏賊戰，與其打口水仗，不如關心民生與防疫議題。

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