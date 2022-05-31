苗縣長選舉 國民黨決徵召徐志榮

立委徐志榮。（右，資料照）

2022/05/31 05:30

對手浮現 徐定禎︰對勝選相當有信心

〔記者林良昇、張勳騰／綜合報導〕國民黨持續布局年底九合一大選，國民黨昨表示，中央選戰策略會報昨下午開會討論，與會委員就苗栗縣長選舉候選人人選徵詢協調結果廣泛交換意見，經審慎評估及研議，決議建議徵召現任立委徐志榮參選。這項徵召提名案預計於明天中常會通過。

被徵召參選的主角徐志榮先前曾一再表示並無意願，昨天徵召消息出現後，也未接聽外界的電話，記者求證的電話被直接轉到語音信箱，LINE訊息也未讀未回。

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至於布局最早的苗栗縣議會議長鍾東錦，對於黨中央決定徵召徐志榮，表示尊重黨中央決定，將努力尋求連任議長。近期也主動爭取提名的前農委會農田水利署苗栗管理處處長謝福弘，也說自己樂觀其成，將會全力輔選。

國民黨下屆苗栗縣長提名人選，一直懸而未決，也讓有意爭取的地方人士近來動作頻頻。鍾東錦從前天開始展開十八鄉鎮市祈福傾聽之旅，聽取鄉親意見，同時對於提名機制一再強調，他認為還是舉辦初選最公平。而原本一向低調的謝福弘昨天才大動作在臉書以苗栗縣長參選人身分自我行銷，爭取國民黨提名動作轉趨主動，未料黨中央下午卻公布將徵召徐志榮。

劉政鴻願當徐志榮的競選總幹事

國民黨則指出，徐志榮為民調最高及最能獲得地方意見領袖包括前縣長傅學鵬、劉政鴻、現任縣長徐耀昌、議長鍾東錦的支持，尤其是劉政鴻表示願意擔任徐志榮競選總幹事，鍾東錦表示會全力輔選徐志榮，自己則爭取連任議長。

國民黨也說，雖然徐志榮多次謙讓，但選策會委員考量能促進地方整合及拓展中間選民票源等因素，決議向中央選舉提名委員會提報，建議徵召徐志榮代表國民黨參選，未來並將全力協助徵召同志，爭取選民的認同與支持。

民進黨已經徵召前頭份市長徐定禎參選下屆苗栗縣長，徐目前勤跑基層，積極拜訪各鄉鎮市長、各級民代及民眾等。徐定禎昨表示，國民黨誰能出線，他都尊重；他已針對本屆參選縣長敗選原因進行檢討並改進缺失，再次征戰，他對勝選相當有信心。

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