聲援「很多孩子都走了」的都是那批人 議員：利用疫情政治操作很沒良心

2022/05/30 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕藝人郭彥均日前在臉書分享「看到這麼多孩子，就這樣走」一文引起社會爭議，事後道歉刪文，但爭議未平。民進黨台南市議員李啟維昨天表示，聲援「很多孩子都走了」的都是那批人，利用疫情政治操作，好像沒看到全國醫護人員不眠不休的努力，中國國民黨還在鬧，目的在讓抗疫分心。

李啟維表示，身為人父，當然希望每個人、每個小孩都沒染疫，都身體健康。不幸，像全世界一樣，台灣天天有人感染武漢肺炎，所幸九十九．七％以上是輕症或無症狀。雖然如此，因得病人數多，也有相當人數的死亡，心中不免難過。

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他表示，這些數字每天下午兩點播報出來，既然已經有官方公佈的詳細數字，公眾人物的臉書再寫「看到這麼多孩子，就這樣走了」，被有心人渲染，變成好像政府隱匿兒童染疫病歿的數字。其實實際兒童死亡人數「多」或「少」，看「中央疫情指揮中心」每天公布的資料就知道，各人心中自有一把尺。

他說，當事人已認錯道歉刪文，想不到民眾黨及中國國民黨的朱立倫、韓國瑜利用此事造勢，國民黨立法院黨團甚至召開記者會聲援，說要到刑事局自首，把他們這些立委移送法辦，利用疫情政治操作很明顯，很沒良心，好像沒看到全國醫護人員不眠不休的努力，用生命控制疫情，中國國民黨還在鬧，目的在讓抗疫分心。

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