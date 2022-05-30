網傳「台南車站4000人確診」 衛局：假訊息

網傳「據說台南車站出事了，交叉感染可能有4000人」，南市警察局今日表示，台南市衛生局確認為不實訊息，經追查疑似由境外勢力惡意操控機器人帳號，進行認知作戰。（南市警察局提供）

2022/05/30 05:30

警方追查疑似境外勢力以「內容農場」散布不實訊息 進行認知作戰

〔記者王涵平／台南報導〕網傳「據說台南車站出事了，交叉感染可能有四千人」，南市警察局昨日表示，台南市衛生局確認為不實訊息，經追查疑似由境外勢力惡意操控機器人帳號，進行認知作戰。

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南市警方調查，由Twitter帳號「北城浪子」在二○二二年四月二日十七時十七分發表假訊息文章，後續再由「過分天真」粉絲專頁於同日十七時四十八分於臉書截圖發表相同內容文章，相同模式Twitter帳號「潯川」同日發表類似內容文章，並由「浮淺Superficial」粉絲專頁於同日十七時四十五分於臉書截圖發表相同文章。

警調查出兩粉絲專頁發表 運作非正常

警方調查，經查兩粉絲專頁文章後續均由四百多名網友陸續轉發至其他公開社團，查該兩粉絲專頁均於今年二月四日成立，迄今僅數十名民眾追蹤，且文章多為立場鮮明且固定週期時間發布，顯係非正常粉絲專頁。

另查，後續分享之網友行為模式，均為增加標註惡意攻擊或消遣當前政府文字後轉發至公開社團，且部分網友帳號資訊包含中國簡體字元或外國語言文字，顯非正常網友的分享行為。

警籲民眾勿轉傳內容不實農場文章

警方指出，本案模式與過往「內容農場」散布不實訊息案例手法相同，已與刑事警察局共組專案小組，並掌握特定散布不實訊息的來源粉絲專頁，未來將持續追查並蒐集此類資訊的來源方向，如發現違法事證，將依法究辦，提醒民眾切勿轉傳內容不實之農場文章，以免觸法。

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