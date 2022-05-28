國民黨苗栗縣長提 議長：一場鬧劇

下屆苗栗縣長選舉提名人選，國民黨中央懸而未決，近日又爆出前縣長劉政鴻辦電話民調爭取回鍋參選風波，縣黨部主委、縣議長鍾東錦感嘆提名成為一場鬧劇。（資料照）

2022/05/28 05:30

黨中央懸而未決、劉政鴻爭取回鍋參選…

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆苗栗縣長選舉提名人選，國民黨中央懸而未決，近日又爆出前縣長劉政鴻辦電話民調爭取回鍋參選風波，讓爭取黨內支持已久的縣黨部主委、縣議長鍾東錦也感嘆，民意決定，本應是理所當然，順理成章的事，如今卻成為一場鬧劇。有縣黨代表也看不下去，已連署向黨中央請願盼能辦理初選。

鍾東錦：同志裂痕加深

下屆苗栗縣長選舉，藍營地方原本規劃由鍾東錦、立委徐志榮及前苗栗農田水利會長謝福弘三人中推出一人，其中鍾東錦最積極，也向黨中央爭取辦理黨內初選，但黨中央採協調，使得地方派系展開角力，提名作業不斷變化。

請繼續往下閱讀...

隨著鍾東錦遭人爆出過往的「江湖歲月」，讓他被提名受阻，徐志榮又表達無意參選後，日前地方醞釀連署推薦謝福弘參選，包括縣長徐耀昌、立委陳超明與徐志榮都簽名推薦，不料，看似有「共識」之際，又爆出劉政鴻於昨、今兩天要辦理與民進黨提名參選人徐定禎的電話對比民調。

提名作業看在地方人士眼裡，可說是亂象百出，也讓身兼縣黨部主委的鍾東錦感嘆提名成為一場鬧劇，並認為懸而不決的提名制度，導致地方黨內同志裂痕不斷加深，讓他憂心與痛心。

鍾東錦並指出，這幾天坊間流傳劉政鴻與謝福弘的民調訊息，「為什麼僅有兩名候選人參與民調？我不知道」，但可喜的是至少將一半的權利還給了人民，只需把失去的另一半候選人補上即可，這樣才算是民意的全貌。

基層連署 盼黨辦理初選

另有多名國民黨苗栗縣代表也聯名向黨中央請願，盼黨主席朱立倫舉辦公平、公正、公開的初選。

此外，劉政鴻的電話民調，黨中央及縣黨部都否認承辦，即意味著是劉政鴻自辦。地方人士也質疑，如此民調有何公信力？並認為劉此舉，主要是向徐耀昌、前縣長傅學鵬等人展現他的地方影響力。

不過，苗縣議員鄭聚然對於劉辦民調持正面看法，認為劉都跳下來為苗栗賣命，他會全力相挺，且才有數據給黨中央參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法