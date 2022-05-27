M109A6軍購取消 我擬爭取更先進M109A7自走砲

國防部取消的對美軍購項目

2022/05/27 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應敵情威脅，藉由自製軍備、對美軍購強化防衛戰力，但礙於美方報價過高及生產線排擠等因素，國防部昨證實，包括M109A6自走砲、MH-60R海鷹直升機、黑鷹直升機夜搜系統三項採購案都將取消。至於預算額度如何運用，國防部長邱國正表示，將會謀定而後動妥善思考，「哪種裝備對我們有好處，就往哪個方向思考」。

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美國總統拜登去年八月拍板售我四十門M109A6自走砲及配套軍備，國軍二○二○年已編列一七三．八五億餘元預算支應，原訂二○二三年開始交貨。不過，國防部於本月初證實，由於產線排擠因素致使全案交貨期程延後三年，國軍正研議替代方案。據了解，除了增購「海馬斯」多管火箭系統，國軍亦擬爭取更先進的「M109A7」自走砲。

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考量我國反潛直升機日益老舊，軍方也向美方爭取採購MH-60R海鷹直升機，相關費用已編入機密預算。空軍前年元月發生UH-60M黑鷹直升機事故之後，為提升該型機整體性能與夜間搜救能力，爭取美國協助構改五架現役直升機，或向美新購五架具備夜搜性能的新機。

不過，軍方日前表示，由於美方報價過高，因此已停止推動上述兩項直升機採購案。根據台美軍購流程，這兩案停留於報價階段，未進入美國政府「知會國會」的成案階段。

立法院外交及國防委員會昨邀請邱國正就海空戰力提升計畫採購特別預算案報告，民進黨立委蔡適應關切，這三項採購案的明年度預算是否都取消？國防部戰規司長李世強表示，三案都將取消。蔡追問，目前國軍對此預算額度的想法為何？

邱國正指出，這些預算額度仍用於軍事投資，「哪種裝備對我們有好處，就往哪個方向思考」，但替代方案，不敢講得太明白，「大家都很了解，我們國家不是花了錢就買得到東西」，相關細節都要步步為營，謀定而後動。

國民黨立委江啟臣提醒，若欲採購其他軍備，務必另外建案，不得違反「預算法」直接轉移用途。他要求國防部就軍購案進度、狀況提出報告，送至立法院委員會。

民進黨立委王定宇關切，外媒指美國將提供魚叉反艦飛彈、愛國者防空飛彈給烏克蘭，是否影響我籌獲同款軍備的期程？邱說，目前未受任何影響，但會持續注意，我方會據理力爭。

國軍正研議M109A6自走砲替代方案，除了增購「海馬斯」多管火箭系統，亦擬爭取更先進的「M109A7」自走砲（見圖）。（美國陸軍官網）

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