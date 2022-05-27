肯定拜登保台說 安倍：表明決心

日本前首相安倍晉三於廿六日在所屬派系會議上，對於美國總統拜登表明防衛台灣承諾一事表示歡迎，他認為拜登的發言並非失言，而是「表明他的決心」。（取自安倍晉三臉書）

2022/05/27 05:30

「修正戰略模糊 同時牽制中國」

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕日本前首相安倍晉三於廿六日在所屬派系會議上，對於美國總統拜登表明防衛台灣承諾一事表示歡迎，他認為拜登的發言並非失言，而是「表明他的決心」，旨在牽制中國。自民黨副總裁麻生太郎也在另一場合，對拜登發出明確訊息表示肯定。

拜登廿三日在日美峰會後的記者會上，被問及台灣有事之際，美國是否會軍事介入時，明確表示「是的，這是我們的承諾」。由於美國對是否軍事介入防衛台灣採取「戰略模糊」政策，白宮事後也說「美國對台政策不變」，拜登的發言因而被指為「失言」。

請繼續往下閱讀...

盼拜登護台發言 能提高嚇阻北京效果

日本富士新聞網（FNN）報導，安倍廿六日主持他所屬自民黨派系「清和會」的會議，針對拜登的發言表示，雖然有人認為拜登失言，但這是他第三次（提及類似看法）；記者會上的問題是可以預料的，因此不是失言，應該是拜登表明他的決心。

安倍認為，美國的「戰略模糊」政策雖沒有改變，但他相信拜登會這麼做，是在修正「戰略模糊」，同時牽制中國；他也期待這項發言能達到提高嚇阻的效果，而非挑釁。

安倍四月十二日曾投書全球最大言論平台「評論彙編」（Project Syndicate）期刊，呼籲美國改變長期以來的對台「戰略模糊」政策。他認為「戰略模糊」正在助長印太地區的不穩定，美日必須清楚表明防衛台灣的決心，不要讓中國國家主席習近平有任何懷疑空間，否則可能導致中國武力犯台。

自民黨副總裁麻生太郎 也認同保台說

自民黨麻生派龍頭、副總裁麻生太郎也在他主持的派系會議上，對於拜登發出明確保台訊息表示肯定。麻生不改一貫的毒舌風格，表示拜登在擔任副總統時綽號叫「Slow Joe」（慢半拍喬），現在突然變成「Speedy Joe」（快手喬）。拜登二○○九年任美國副總統時，麻生為日本首相。

另一方面，日本首相岸田文雄廿六日在國會答詢時，立憲民主黨代表泉健太也問拜登前述發言是否代表美國「戰略模糊」政策已經改變？岸田表示，對於台灣，日美兩國基本立場並無變化，在拜登發言後，美方已補充說明對台政策不變。岸田強調，雙方在會談中已確認兩國立場並無變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法