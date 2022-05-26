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    桃市長人選 鄭文燦妙答：不會突襲民進黨

    針對桃市長人選，桃園市長鄭文燦妙答「放心，我不會突襲民進黨」。（記者謝武雄攝）

    針對桃市長人選，桃園市長鄭文燦妙答「放心，我不會突襲民進黨」。（記者謝武雄攝）

    2022/05/26 05:30

    〔記者謝武雄、楊淳卉、洪美秀／綜合報導〕國民黨突襲徵召前行政院長張善政參選下屆桃園市長，鬧出黨內風暴，事隔一週仍鬧得沸沸揚揚，民進黨人選迄未底定，桃園市長鄭文燦昨出席議會市政總質詢，議員劉勝全質詢時也關注綠營誰會出線，鄭妙答「放心，我不會突襲民進黨」，對照藍營內亂窘況，引發現場眾人會心一笑。

    鄭文燦避談民進黨市長參選人選，強調「現階段處理疫情比選情重要」，中央黨部會按照既有時間表，六月提出人選，選舉對策委員會會做充分的討論，不會提早也不會延後，會按照既有時間表往前走。

    據了解，民進黨桃園市長人選，林智堅與立委鄭運鵬都是可能選項，但林智堅參選涉及遷戶籍、指派代理市長、尋找新竹市選舉接班人選等複雜議題，因此，兩人由誰出戰，黨內還要評估效應，並待黨主席蔡英文定奪。

    對於轉戰桃園的傳聞，林智堅昨接受電視節目專訪時強調，對於已經努力八年新竹市政的他而言，最在意的就是找到好的人選、延續市政；林也澄清說，近期未曾和總統蔡英文與鄭文燦討論年底選舉。

    鄭運鵬昨接受網路節目專訪時也表示，桃園市提名本來就不急，但他是民進黨在桃園市最資深的立委，「民進黨在桃園的底牌，永遠都有一張鄭運鵬」，這是自己的責任。

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