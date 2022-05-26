北北桃提名 民進黨不急著掀牌

民進黨在「北北桃」三市不急掀牌，且不設定在七月全代會前完成所有提名。（資料照）

2022/05/26 05:30

〔記者楊淳卉、陳政宇／台北報導〕國民黨昨提名立委蔣萬安參選台北市長，民進黨在「北北桃」三市不急掀牌，且不設定在七月全代會前完成所有提名。在基隆市方面，預期由立委蔡適應出戰，南投縣已提名前立委蔡培慧。

不設定在七月全代會前全部完成提名

台北市方面，衛福部長陳時中、前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍都是可能人選。由於預期疫情七月將趨緩、防疫措施將逐步鬆綁，部分英系持續推陳時中參選，林佳龍也積極爭取，但陳建仁仍被視為另類黑馬。

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陳建仁昨接受網路節目「齊有此理」訪問時表示，認識他的人都知道他不適合選舉，因此沒人詢問過他；但被問到若總統蔡英文找他聊選舉，是否會拒絕時，陳建仁僅說，民進黨人才濟濟，有很多年輕一輩的政治人物相當傑出，「台灣不缺好的政治人物，但是台灣可能還要有更好的、更多的科學家」。

至於屢被點名的陳時中，陳建仁則指出，他不曉得陳的想法，但從過去表現來看，陳時中會溝通、會協調、有判斷力也有決斷力，「所以這樣一個人才，我想他適合任何的行政職位，如果他願意出來的話」。

針對國民黨提名情勢，民進黨內人士表示，真正急的是國民黨主席朱立倫本人，因為他下週出國，「這是朱立倫的節奏，而非國民黨的提名節奏」，例如桃園提名張善政造成地方反彈，這不見得是好的。

黨內人士認為，北市被視為選情火車頭，蔣萬安不擅長帶動議題，可能很難當國民黨的領頭羊，這對國民黨的整體選情也會有影響；尤其台北市副市長黃珊珊在防疫上扮演指揮官的角色，聲量和話題上頗受重視。

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