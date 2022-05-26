獲提名出戰北市 蔣喊藍天再現 推北北基桃合作

國民黨中常會昨通過提名立委蔣萬安（中）、前立委謝國樑（左）、立委許淑華（右）投入參選台北市長、基隆市長與南投縣長。（記者羅沛德攝）

2022/05/26 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨天通過提名（徵召）立委蔣萬安參選台北市長、前立委謝國樑參選基隆市長，以及立委許淑華參選南投縣長。會後三人接受媒體訪問，其中蔣、謝兩人同聲北北基桃是相互連動的生活共同體，未來他們會與新北市長侯友宜、桃園市長參選人張善政討論跨區治理合作。

國民黨主席朱立倫表示，基隆與新北、台北是一個生活圈，將來侯友宜、蔣萬安與謝國樑，三位一體，再加上桃園的張善政，北北基桃連成一線，能夠給市民有最快樂、最幸福的生活，並展現出國民黨是最負責任的政黨，提出最優秀人選，為台灣、為中華民國打拚。

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蔣表示，感謝黨中央把首都之戰的使命交付給他，他會全力以赴，一定讓台北市藍天再現，帶領台北市民挺過疫情，開創新局。蔣強調，台北市是帶領台灣衝向國際的領頭羊，他要與所有市民攜手，讓台北市站在世界頂級都會的行列，大步向前邁進，在後疫情時代，蛻變成為全世界最具爆發力的國際大城。

媒體詢問，未來北北基桃要如何合作？蔣萬安指出，北北基桃為連動的生活共同體，接下來他會與謝國樑、侯友宜、張善政討論跨區治理合作事宜。

謝國樑則表示，基隆市民有半數以上到台北市就業，如何讓基隆市民就業逐步在地化，未來的基隆就業基地可以與台北市共同合作。

謝端在地就業 許力保藍執政

謝國樑說，基隆市在下一階段需要不一樣的改變，尤其就業需要努力，目前基隆在外縣市就業率為全國第一名，現任市府過去僅著力於城市景觀及文化建設，沒有針對產業與就業推動，他未來要提升基隆的就業率，讓基隆成為北台灣最重要的就業基地；另一方面他也期待與雙北市共同努力，把基隆市打造成為亞洲最友愛的城市，讓特殊孩子的家庭能在基隆快樂生活，未來台灣各地及亞洲鄰國特殊兒童家庭都能到基隆分享溫暖。他會以引進產業、創造就業、關懷弱勢做為三大施政主軸。

許淑華則表示，藍軍在南投縣非常團結，目標就是繼續保持執政，給南投縣民更好的生活，目前距離選舉還有半年時間，她會扮演最強的母雞，幫助議員、鄉鎮市長及村里長可以當選更多的席次。

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