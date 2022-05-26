又是事先沒約 張善政「突襲」送禮 邱奕勝拒收

國民黨桃園市長參選張善政昨拜會立委萬美玲、魯明哲，兩立委也和里長王秀璞致贈粽子，預祝張善政高票當選。（記者謝武雄攝）

2022/05/26 05:30

〔記者謝武雄、施曉光／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政週一未約好就要拜會桃園市議會議長邱奕勝，吃了閉門羹。昨天下午，張善政拜會立委萬美玲、魯明哲後，轉往議會拜會議員詹江村，結果詹臨時宣布取消，但張善政仍去了，並想致贈親手做的「茶樹精油」端午節禮物給邱奕勝，但被駐衛警婉拒。

張無奈：卡片也不收？

邱奕勝獲悉後表示，可能是張不熟悉議會運作時間，早上議程就結束，下午議會並無議員，沒有事先約好，當然會撲空。

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邱奕勝提及，幾天前，前台北市議員羅智強就敲好和他在昨天中午見面，所以市政總質詢結束後，他就趕往中壢拜訪羅。他和張善政溝通沒有問題，但要碰面還是要事先約好。

張善政昨天下午四點前往桃園市議會，遞上端午節賀禮、卡片，希望警衛人員轉交給邱奕勝，但警衛通報邱奕勝辦公室後，被以「不用這麼客氣」婉拒。張接著說，沒關係，他寫了一張端午節卡片要送給議長，但駐衛警請示後，再度向張善政表示，「謝謝你，也祝端午節快樂。」張善政面露無奈說，「卡片也不收？」

據了解，詹江村昨上午十點多在LINE訊息透露張善政四點要拜會議會，「張會前往我的辦公室……，接著張會轉往議會，議會國民黨團決議不可接見張，我違反決議公開接待」。未料，詹下午一點半宣布取消行程，但張稍晚仍前往議會。

張邀萬美玲、魯明哲進團隊

張善政稍早拜會萬美玲、魯明哲時，邀請他們擔任其市政顧問團成員，並感謝他們在目前的政治氛圍下相挺，讓他增加莫大的信心。張善政也說，邱奕勝在電話中說「我們見面暢談」，顯見雙方沒有心結，他要團結在地，「第一步就是這一步」，會慢慢化解不愉快。他也會繼續聯繫立委呂玉玲。

萬美玲表示，邱奕勝是大家的意見領袖，張善政要了解議會生態，就要趕快跟邱約，冰釋誤會，議長也是輔選關鍵。魯明哲建議，張善政要努力面對基層不安動盪，基層希望張與邱奕勝、呂玉玲、羅智強之間的誤會能化解。

至於羅智強，張善政受訪說，已與羅約好，今天上午八點會參加羅在桃園的行腳活動。羅智強則透過臉書回應，張表達想參加祈福行腳，他告訴張，這個活動「關懷疫情，不談選舉」，任何人要來參加，他都歡迎。

張善政昨也拜會中廣董事長趙少康，兩人會後受訪時，對民進黨立委鄭運鵬批評國民黨主席朱立倫打爛張善政這張好牌，趙少康回應說，好牌是打不爛的，雖然黨中央處理過程有不周到之處，但與張善政無關，好牌就是好牌。

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