外交部︰已接觸到尹錫悅身邊人士

南韓總統尹錫悅十日舉行就職大典。（歐新社檔案照）

2022/05/26 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕南韓總統尹錫悅本月十日舉行就職大典，外交部原稱我方將派駐處人員前往參加，後證實韓方未正式邀請我出席。對此，國民黨立委江啟臣昨直指，這是錯失與南韓發展關係的良機。外交部政務次長田中光則透露，我方人員已與尹身邊的人士開始有接觸。

就職典禮我未受邀 立委質疑駐韓人員「被動」

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江啟臣昨在立法院外交及國防委員會質詢田中光。江指出，我國對南韓外交政策為何？田回應，南韓與台灣互為第五大貿易夥伴，關係密切。江追問，尹錫悅上台後，我方與其有何互動？田表示，雖然不能講得太詳細，但確實與尹身邊的人士都開始接觸了。

江表示，二○一三年我方由立法院長率朝野立委出席朴槿惠就職大典，但今年完全沒有。人家邀請函來了，我方卻沒有徹底準備、徵詢，以展現我方態度。台韓並無邦交，照理說他們可以完全不甩我們，但最起碼友台小組有發邀請函來。

江指出，韓日關係並不那麼好，因此美國某種程度上，也希望能拉抬台韓關係。這時候，如果外交部坐在原地不動，表現地很被動，南韓也不會主動找我們接觸。田中光則強調，外交部沒有坐著不動，而是一直都有在動。

對此，江啟臣則回應，他聽到的並非如此。江說，美方人員明確地給他訊息指出，我國派駐南韓代表處的人員很「被動」；若是再這樣被動下去，他認為恐怕外交部長也該負責。外委會召委、民進黨立委羅致政則出面緩頰，提議休會期間可考慮安排到南韓考察。

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