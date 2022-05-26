美官員解讀》拜登傳達 侵台將「撼動北京政權」

美國總統拜登（法新社）

2022/05/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對美國總統拜登表示美國會在中國入侵台灣時出兵，美國國務院廿四日重申，美對台政策並未改變。部分學者和美國前官員認為，拜登這番話是向北京傳達訊息，希望北京不要誤判，入侵台灣即使稱勝，也會付出慘重代價。

國務院發言人普萊斯表示，「我們依然致力於支持台灣海峽的和平與穩定，並且確保現狀不會被片面改變，過去如此，今日也是如此」，「總統所言是我們的政策並未改變，他重申我們的一個中國政策，以及我們致力於台海和平與穩定」。

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前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任葛林認為，拜登旨在揭示美國基於台灣關係法，抵制中國脅迫的意圖，而非政策有實質改變。國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷也認為，拜登意在向北京傳達，由於中國愈加訴諸政治與軍事脅迫，美國會在中國發動攻擊時出手干預，目的是在阻止中國動武。

紐約時報廿四日評論指出，有理由相信拜登這段談話，就算非其本意，也帶有戰略意圖。部分美國官員認為，對台「戰略模糊」政策未來無法像過去般有效。對美國而言，核心問題在於若習近平攻擊台灣，美國或許無法阻止，美國民意也厭戰，因此最能確保台灣的方法，是讓北京相信，即使他們贏得戰爭，也會付出足以撼動政權的代價，而拜登一連串有關台灣的談話即可達此目的。

紐時︰美挺台 會比援烏更積極

紐時負責採訪國務院的資深記者黃安偉指出，「拜登並未說要派美軍去為台灣作戰，我們不應該假設他是這個意思」，拜登還有其他方式，例如提供美製飛機，會比在烏俄戰爭中援助烏克蘭的方式更積極。

紐時指出，烏克蘭戰爭顯示，小規模軍力也能抵擋看似強大的敵人，美方正從軍援烏國汲取經驗，加速協助重塑台灣的防禦系統，目標是將台灣轉變為防禦上的「豪豬」。

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