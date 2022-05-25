林智堅戰桃園？ 鄭文燦進行協調

新竹市長林智堅。（資料照）

2022/05/25 05:30

新竹市長人選 林智堅提議副市長沈慧虹接棒

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨桃園市長、新竹市長提名可望有具體進展。桃園市部分，黨內高層與桃園市長鄭文燦持續鎖定勸進新竹市長林智堅轉戰桃園。據悉，鄭不僅多次向蔡英文總統表達盼林智堅征戰桃園，近兩日也邀約林及民進黨桃園立委鄭運鵬，三人首次就選舉交換意見。不過，林智堅參選還未定案，該方案仍在推進中。

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黨內解讀，林智堅對於勸進並未堅決說不，但林最在意的問題，仍是要找到合適的新竹市長接班人選。

國民黨上週三已提名前行政院長張善政參選桃園市長。民進黨方面，在林智堅「大新竹合併升格」四月破局後，高層與鄭文燦再次將林智堅放入桃園市長提名的討論議程，並多次詢問林的意向。黨內過去調查，衛福部長陳時中及林智堅，都是有實力擊敗國民黨討論過所有桃園人選的強棒。

據悉，鄭文燦數次向握有直轄市長提名權的民進黨主席蔡英文建言，希望由林智堅轉戰桃園，並持續勸進林。然而，因林智堅面臨新竹市長接班人選問題，過去對於黨內相關詢問，回應較為消極。

鄭邀林與鄭運鵬 就選舉交換意見

有關推出林智堅參選桃園市長方案，目前仍在推進中，還未定案。但據悉，鄭文燦已在近兩日邀約林智堅，以及也被點名是人選之一的在地立委鄭運鵬，三人首次就選舉議題交換意見，六月可望有具體進展。黨內也認為，要鋪排林智堅出場，除了要先解決新竹市長人選問題，民進黨在桃園市仍有前立委鄭寶清等在地人才爭取提名，也要先進行地方溝通，及尋求黨內各系統支持。

提名人選 六月可望有具體進展

針對新竹市長人選難產，民進黨已將新竹市長提名規則由初選改為徵召。目前檯面上僅行政院顧問鄭宏輝表態參選，不過因鄭過去參選新竹市立委曾捲入炒地爭議，新竹系統及黨內部分高層尚未將他列入優先考量。

林智堅原本期待，由具有新竹市淵源的行政院政務委員羅秉成參選新竹市長，然而羅意願極低、並傳行政院長蘇貞昌也未支持，該方案雖持續努力，但黨內對此較為悲觀。

據悉，林智堅及新竹系統開始思考其他人選，近期並向蔡英文及黨內提出由新竹市副市長沈慧虹參選的第二方案，但該方案也未確定。

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