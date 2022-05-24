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    立院初審通過 議員財產申報上網公告

    立法院司法及法制委員會初審通過「公職人員財產申報法」修法，將直轄市議員、縣市議員納入上網公告財產申報人員之範圍。（記者謝君臨翻攝）

    立法院司法及法制委員會初審通過「公職人員財產申報法」修法，將直轄市議員、縣市議員納入上網公告財產申報人員之範圍。（記者謝君臨翻攝）

    2022/05/24 05:30

    〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「公職人員財產申報法修正草案」，未來直轄市議員、縣市議員須比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料，並公告至其喪失原申報身分後一年。此外，該法修正後將於公布日施行，意即如能儘速完成三讀，今年底地方選舉將可適用。

    公督盟籲朝野各黨團勿阻擋修法

    公民監督國會聯盟昨於立法院召開記者會，盼朝野各黨團不要阻擋修法，儘快在本會期完成三讀審議，以適用今年底九合一大選。公督盟理事長曾建元表示，為鞏固台灣民主深化，希望立法院能夠完成修法，讓議長、議員財產申報須上網公開，若有哪一個政黨阻擋，就是對地方議會放水。

    公職人員財產申報法第六條第二項規定，正副總統、五院院長、副院長、政務人員、立委、直轄市長、縣市長等人員的申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告。然而，現行條文並未納入直轄市議員、縣市議員，民眾只能親赴監察院查閱，且有諸多限制。

    有鑑於此，行政院與朝野立委共提出十四個修正版本，立院司法委員會昨併案審查。

    本次修法於第六條增列直轄市議員、縣市議員的財產申報資料應上網公告，及明定正副總統、五院院長、立委、議員等公職人員，申報資料應上網公告至其喪失原申報身分後一年；另修正正副總統及縣市級以上公職候選人財產申報資料，應於審定候選人名單之日，予以審核彙整列冊，供人查閱。

    此外，本次修法也明定正副總統、五院院長、立委、議員等公職候選人的申報資料，應於審定候選人名單之日上網公告一年。

    時代力量黨團總召邱顯智則表示，依據行政院版本，本次法案會在公布日立即實施。意即若修法通過，可適用年底地方選舉，希望能在五月底會期結束以前三讀通過，一起讓陽光照進地方選舉。

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