高雄也空降？ 議員：別關在中央黨部挑人

國民黨中央委員孫健萍（中），昨宣布參選高雄市長，成為藍營第一位正式表態者。（記者王榮祥攝）

2022/05/24 05:30

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕國民黨上週突襲徵召前行政院長張善政，讓桃園藍營基層炸鍋，近日傳出黨中央也將徵召前立委柯志恩選高雄市長。黨籍高雄市議員黃紹庭昨向朱喊話，若空降成真，高雄將出現「桃園事件二．○」；柯志恩表示，高雄要派什麼人選，請黨中央到高雄了解與溝通，在地優先。

柯志恩：在地優先

國民黨中央委員、南開大學法學院兼任副教授孫健萍昨宣布參選高雄市長，成為藍營第一位正式表態者。另外，孫文學校總校長張亞中頻頻南下高雄、國民黨高市黨部副主委曹桓榮也持續在地方奔走，兩人動向均引起關注。但近日傳出黨主席朱立倫屬意由柯志恩披掛上陣。

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對此，黃紹庭擔心，空降的風聲若成真，恐在高雄出現「桃園事件二．○」。他向朱立倫喊話，如要徵召優秀同志來選高雄，一定要先跟地方充分溝通，別關在中央黨部挑候選人。

柯志恩昨天在廣播節目中公開聲明，要記取桃園教訓，高雄要派什麼人選，請黨中央到高雄了解與溝通，在地優先，她目前就是一名學校專職老師。針對地方期盼前高雄市副市長李四川出馬，但屢遭婉拒，柯說「不要忘記，當初馬英九也說了好幾次不選台北市長，後來還不是出來了？」如果地方認為李四川是非常好的人選 ，黨中央就應展現更大的誠意。

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