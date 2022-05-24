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    朱自誇推張善政 讓民進黨陣腳大亂

    國民黨主席朱立倫（右）強調，張善政（左）是好人選，造成民進黨陣腳大亂。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫（右）強調，張善政（左）是好人選，造成民進黨陣腳大亂。（記者田裕華攝）

    2022/05/24 05:30

    〔記者林良昇、魏瑾筠、陳璟民／綜合報導〕國民黨上週突襲式徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發黨內風暴，朱、張接連發文道歉也無濟於事，兩人昨更出面說明。朱聲稱，張是最好人選，讓民進黨陣腳大亂，連前綠營議員全家都要投給張善政；張則表示，今開始到桃園拜會，不怕閉門羹。

    朱稱連前綠營議員全家都要投給張

    對於朱立倫的「陣腳大亂」說，桃園市長鄭文燦強調，「朱立倫提名毫無章法，是突擊國民黨，不是突擊民進黨」。身兼民進黨選舉對策委員會成員的鄭文燦表示，民進黨會照既定步伐，提名最強最好的市長候選人。

    鄭文燦：朱提名毫無章法

    國民黨桃園市長提名過程讓藍營地方炸鍋，朱立倫、張善政及黨秘書長黃健庭接連道歉，但止血效果有限，朱、張、黃三人昨在台北再召開說明會致歉。

    朱立倫表示，他最希望桃園贏，在提名過程中，有協調、溝通做不好的地方，他代表國民黨致歉，所有的紛擾他來扛，希望讓張善政帶領所有桃園的同志一同打拚，他和黃健庭會持續與地方溝通協調。

    張善政坦言，他確實給朱立倫造成困擾，因為他答應接受徵召的時間相當晚，原因是考慮到選舉過程挑戰及對桃園的感情，在權衡後決定要為桃園打拚，把多年來在企業、政府的經驗回饋桃園鄉親。

    張善政呼籲，地方團結非常重要，道歉是開始但不是全部，希望從今天就去拜會桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲、前台北市議員羅智強表達誠意，不擔心吃閉門羹。

    朱立倫則指出，張善政從今天開始會走到桃園每個角落，不管是議長、立委、議員，都會一次再一次地努力溝通；他也會一一打電話，登門拜訪，讓大家都能支持張。

    朱立倫聲稱，大家對張善政都很肯定，認為國民黨對桃園最負責任，提出最優秀的人才，民進黨陣腳大亂，現在很緊張，各種方式都會出籠，但國民黨要定住自己的心，穩住陣腳。

    朱立倫也說，他這幾天都在桃園，有些偏綠的朋友、包括綠營的前議員都跟他說，因為國民黨提張善政，決定全家都投給張，因此張是「對的人選」。

    桃園市議會國民黨團總召徐其萬認為，張善政亟需發揮智慧及耐心，拿出最大誠意化解邱奕勝、呂玉玲及羅智強的傷害。

    邱奕勝「退群」抗議「張善政事件」，迄昨仍「神隱」，未接未回採訪電話，但期間的公務接洽並未間斷，上個週末也出席羽球聯誼賽、婦女會活動。據了解，邱今將現身議會主持市政總質詢議程。

    親近邱奕勝人士透露，邱認為朱與黨務主管急著想找他晤談，順序是不對的，應先取得呂玉玲、羅智強的理解諒解，直接受提名案影響的他們能接受，他才有立場接受。

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