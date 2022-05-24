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    拜登稱願軍事保台 學者：美展現對台承諾

    美國總統拜登昨出席美日領袖峰會後記者會，對台灣有事發生時，美國是否會軍事介入的提問，明確回答「YES（會），這是我們的承諾」。（美聯社）

    美國總統拜登昨出席美日領袖峰會後記者會，對台灣有事發生時，美國是否會軍事介入的提問，明確回答「YES（會），這是我們的承諾」。（美聯社）

    2022/05/24 05:30

    〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕美國總統拜登昨出席美日領袖峰會後記者會，對台灣有事發生時，美國是否會軍事介入的提問，明確回答「YES（會），這是我們的承諾」。對此，總統府表示，台灣會與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

    國策院執行長郭育仁分析指出，拜登這次在正式的國際場合斬釘截鐵表達防衛台灣，並在記者追問下補充表達是美國的承諾，代表不是臨時起意，展現的是美國長期以來對台灣的承諾。

    府：台灣會展現自我防衛決心

    總統府發言人張惇涵指出，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更是區域內各成員的共同責任。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同維護區域的和平穩定。

    外交部發言人歐江安指出，美日去年四月在華盛頓舉行的領袖峰會，以及今年一月的領袖視訊峰會中，均曾強調台灣海峽和平穩定的重要性、並敦促兩岸議題和平解決；此次再次提及台海安全議題，對於區域情勢及台海安全均具有重大意義，再次彰顯維繫台海和平穩定已成國際共識。

    郭育仁分析說，日本首相岸田文雄此次對台灣的論述，對比去年的美日峰會更加具體。過去日本會使用台海和平或台灣周邊局勢這些比較間接的用語，這次明說「強烈反對以武力改變現狀的企圖」，強調要維持台灣現狀不被改變，這樣清楚的語言對日本來說是不容易的。

    郭育仁也表示，岸田和拜登再度確認有必要儘速強化日美同盟的嚇阻力與因應能力。美國現在對中政策的主軸是嚇阻，此是包含軍事、科技、經濟、貿易的嚇阻力，且是與盟國和夥伴國一起，此次美日峰會也是延續這個主軸。

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