新聞解讀》化獨漸統三部曲

卸任六年，馬英九重新跑出來標註參加WHA的鑰匙在中國手上，在中國正四面楚歌的國際困局中，這恐怕不是水仙花吹牛這麼簡單的動機。（資料照）

2022/05/24 05:30

記者鄒景雯／特稿

世界衛生大會（WHA）刻在日內瓦召開，儘管國際聲援創高，台灣仍然連續第六年未能獲邀以觀察員身分參與，面對這個結果，前總統馬英九說：自己任內「年年參加WHA」，他認為蔡英文總統應恢復兩岸協商，才是解決問題的根本之道。馬氏所代表老派國民黨菁英的路徑很清楚，就是：「台灣必須通過中國才能走向國際」。這套作法從二○○八年五月至二○一六年五月在台具體實踐過，不過由於國民黨失去政權而夭折告終。

以上這段事實敘述，強調的是「馬英九路徑」未待國際大氣旋的轉換，就已經先一步在台灣失去了民心。川普是在二○一六年十一月的美國大選中獲勝，之後由他所開啟歷史性的美國戰略調整，徹底糾正了自尼克森以來對中交往政策的錯誤，到今天拜登總統在日本公開宣示：中國若武力犯台，美國將會軍事介入；可說將「戰略清晰」提升到最高點。在新的世界觀之下，就更不要講國民黨思維有多麼的違反國際潮流了。

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所謂的馬英九路徑，在思想層次，說穿了正是骨灰罈上「化獨漸統」的父訓；至於其八年執政期間的實際操作，何止以「年年參加WHA」驕其妻妾，事實上在所謂「九二共識」、對一個中國原則稱臣下，這僅是「三部曲」之一。另外兩部曲分別是：經由簽署兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、服務貿易協議等等，推動兩岸經濟統合，加深台灣對中國的經貿依賴；以及在防衛固守上自動繳械，包括將義務役役期縮短為四個月，同時停止再派員進入中國布建進行情蒐，直接弱化台灣抵抗侵略的意志與耳目。但同時期中國各系統卻透過交流全面對台「入島入戶」。

「三部曲」之所以為識者所深惡痛絕，在於其環環相扣，外交、經濟、軍事的自主，無一不是一個國家捍衛主權獨立的基本要件，而國民黨過去八年竟要同意「他主」，全部交由中國決定。這是其倡議兩岸協商的本質。因為，兩岸協商既然要以先接受中共的框架為前提，就已經背離了對等協商的基礎，同時掉入台灣屬於中國的陷阱，等同未談先降，出賣中華民國。

更甚者，馬英九在卸任前夕執意前往新加坡舉行「馬習會」，後來他公開自揭意圖，這是在「開一條路，在海峽兩岸搭建和平大橋，未來所有總統，只要遵守交通規則都可以上橋」，換言之，一個權力大去之人，居然以為能夠把台灣綁進「一中」的軌道之中，可以從此不可逆。好在台灣主權在民，一次全國投票，就下架了國民黨，也把八年違建掃進了歷史的垃圾堆。

卸任六年，馬英九重新跑出來標註參加WHA的鑰匙在中國手上，在中國正四面楚歌的國際困局中，這恐怕不是水仙花吹牛這麼簡單的動機；如此敏感的政治回音動作，國民黨脆弱的肩胛上，無疑再壓上了一座大山。

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