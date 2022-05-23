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    美國安顧問蘇利文：美將深化與台灣經濟夥伴關係

    白宮國家安全顧問蘇利文指出，美國正尋求與台灣深化經濟夥伴關係，包括高科技領域。（路透檔案照）

    白宮國家安全顧問蘇利文指出，美國正尋求與台灣深化經濟夥伴關係，包括高科技領域。（路透檔案照）

    2022/05/23 05:30

    拜登抵日訪問 將宣布啟動IPEF

    〔駐日特派員林翠儀、編譯孫宇青、記者呂伊萱／綜合報導〕美國總統拜登廿二日傍晚結束訪韓行程抵達日本，預計訪日期間宣布啟動「印度─太平洋經濟架構」（IPEF）。隨行的白宮國家安全顧問蘇利文指出，台灣雖不會成為創始成員，但美國正尋求與台灣深化經濟夥伴關係，包括高科技領域。

    未成創始成員 我遺憾：將持續爭取

    外交部對此表示遺憾，強調台灣絕對符合資格，未來將持續爭取參與。外交部說，如同蘇利文所言，台美正尋求建構深化經濟夥伴關係的前瞻性機制，將涵蓋供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等議題。我方仍樂觀看待台美經貿前景，期待很快看到雙邊經貿關係步入嶄新階段。

    拜登預定廿三日進入皇居拜會德仁天皇，為德仁即位兩年半以來首次接見外國領袖。美日領袖峰會預定下午登場，中國軍事動向、北韓核武研發等問題，將是峰會重點。雙方將確認加強「延伸嚇阻」，以美國的核保護傘和傳統戰力遏止他國對日本的攻擊，並重申台灣海峽和平穩定的重要性。

    另，美國將宣布啟動IPEF。台灣雖力爭成為創始成員，但蘇利文說，台灣不會成為創始成員，但他強調，美國貿易代表戴琪日前才與行政院政務委員鄧振中在APEC貿易部長會議期間會晤，美方正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括半導體與供應鏈等高科技領域。

    拜登廿四日將和日相岸田文雄、印度總理莫迪和澳洲新總理艾班尼斯舉行「四方安全對話」（QUAD）峰會，將聚焦針對中國議題進行合作，也將重申「不允許以武力片面改變印太地區現狀」。

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