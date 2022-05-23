桃園市長提名炸鍋 朱中央忙補破網

外傳桃園市議會議長邱奕勝，因不滿國民黨黨中央突襲提名前行政院長張善政參選下屆桃園市長，計畫宣布參選以此逼退張善政，不過邱奕勝在臉書發布「重要訊息」，爭取中壢區市議員民調支持，打破傳言。 （取自桃園市議長邱奕勝臉書粉絲專頁）

2022/05/23 05:30

〔記者林良昇、魏瑾筠／綜合報導〕國民黨突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發黨內風暴，國民黨啟動彌補行動。張已與幾位藍營桃園市議員見面，黨主席朱立倫則赴桃園，力求在六月初訪美前化解。對於受傷最重的國民黨立委呂玉玲，挺呂人士說，黨中央需說明為什麼徵召要瞞著地方，才能化解心結。

挺呂派：要說明為何瞞著地方

知情人士坦言，地方反彈強烈，逼黨中央啟動彌補行動，朱立倫、黨秘書長黃健庭、張善政皆公開道歉，地方大老持續幫忙溝通，主要的對象仍是桃園市議長邱奕勝，但邱「氣都還沒消」，需時間撫平。

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知情人士表示，張善政近日已私下拜會幾位國民黨桃園市議員，議員們強調，不是對張有意見，而是對中央處理提名的方式不滿。張善政也找前馬政府時期政務官寫政策布局選戰，今將出面說明。

挺呂人士指出，呂玉玲已投入許多心力，受到各方檢驗，黨中央一直沒溝通，甚至呂當初宣布要參選桃園市長，黨中央也回應樂觀其成，未有勸阻；反觀張善政不用被檢驗，直接被提名，呂玉玲好像被黨中央「擺一道」，心中難平。

這位人士表示，朱立倫、黃健庭雖已道歉，但從未解釋這次桃園市長的提名為什麼要把地方蒙在鼓裡？提名張善政擺明就是要地方吞下，好像不吞就是破壞團結的罪人。

熟悉朱思維的國民黨人士緩頰說，朱認為，桃園市長提名再拖下去會很難收拾，張善政是好不容易得來的人選，如果先提出討論，地方又不接受，搞不好又破局，人選會更難尋，才採取較明快的方式處理，沒料到地方的反彈比想像中還要嚴重。

邱奕勝選議員 破選市長傳言

這次提名事件，邱奕勝與黨中央關係緊張，還一度傳出邱可能宣布參選市長。邱昨天清晨四點多在個人臉書發布「重要訊息」，籲請選民於昨晚起連續三天的中壢區市議員電話民調中，支持「晚輩奕勝」，參選市長的傳言也不攻自破。

另方面，已表態參選桃園市長的前台北市議員羅智強，昨表示要持續經營桃園，今天將啟動「祈福走桃園」行程，張善政昨也在臉書發文表示祝福。年紀超過羅智強一輪的張善政，還對羅稱呼「智強兄、智強」，拋出善意。

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