民進黨地方黨部主委選舉 英系奪回北市 正國會守住宜蘭

民進黨昨舉行黨職選舉投票，許多黨員一早就前往投票。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/23 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨昨舉辦地方黨部主委及全國黨代表選舉，以廿二個縣市黨部當選人派系屬性而言，正國會為四席，並在競爭態勢下的宜蘭縣、基隆市守住黨部主委席次；英系則為六席，成功奪回台北市黨部主委；湧言會則靠現任新北市黨部主委何博文連任，守住一席黨部主委。

少八千多票 何博文連任

民進黨共有廿二個地方黨部，加上勞工黨部、及美南、美東等七個海外黨部，共廿九個黨部主委進行改選。地方黨部中，有台北市、新北市、基隆市、宜蘭市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、金門縣等九個縣市為兩人競爭，其餘為同額競選。新北市、雲林縣則在選舉過程中，有一人宣布退選。

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競爭焦點之一的台北市主委選舉，上屆選舉由地方黨員大戶黃承國系統與綠色友誼連線對決，但因競爭過於激烈暫停選舉，之後由黨內共推現任主委吳怡農同額參選出任。此次主委選舉再延續兩系統競爭，由黃承國系統支持的台北市議員張茂楠，以六千一百餘票對四千兩百餘票，擊敗綠色友誼連線推出、民主活水等勢力支持的前台北市議員顏聖冠，延續黃承國系統在台北市黨部勢力。

另一關注焦點宜蘭縣，上屆黨部主委選舉為正國會、新系合作支持正國會人馬陳俊宇，但此次前宜蘭縣長林聰賢為首的地方新系勢力改與英系合作，推出英系的前黨部主委黃建財競爭，不僅使陳的連任陷苦戰，外界也解讀可能影響正國會與新系在年底宜蘭縣長選戰合作氛圍。最後，陳以一一七票差距險勝黃，獲得連任。

此外，彰化縣黨部主委由綠色友誼連線楊富鈞險勝正國會支持的許書維，正國會延續彰化黨部勢力失利；嘉義市則是英系支持的黃敏修與綠色友誼連線支持的現任黨部主委黃露慧競爭，最後由黃露慧連任成功。

部分縣市雖有兩人競爭，但選前因故或協調後有一人退選。如新北市原為正國會立委余天、湧言會何博文競選，但余天選前以女兒病情為由退選，引發英系、蘇系等其他勢力不滿，質疑正國會、湧言會合作操作讓何一人參選，蘇系與綠色友誼連線甚至還發放給基層票投余天的配票單抵制。最後，何博文雖得一萬餘票成功連任主委，但不僅較上屆少了八千五百票，余天還得到七千七百多張主委票，可說贏得並不漂亮。

雲林劉建國人馬退選

雲林縣則是兩大勢力立委劉建國人馬沈健興、立委蘇治芬支持的林金忠登記，形成「山海競爭」，但因劉建國獲得徵召競選雲林縣長，為確保黨內和諧，沈健興在協調後退選，林金忠順利當選黨部主委。

此外，高雄市則是原菊系、湧言會系統擬各推人馬競選，最後高雄市長陳其邁協調，共推高雄市黨部前評委會召集人許智善，降低競爭氛圍。新竹市也經新竹市長林智堅、立委柯建銘協調，繼續由現任新竹市黨部主委陳建名同額競選連任。

民進黨地方黨部主委當選名單

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