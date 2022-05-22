馬英九稱任內2009年起年年出席WHA 陳時中：台灣不要自我矮化再參加

衛福部長陳時中表示，台灣參加國際組織是希望可提高能見度、對世界有所貢獻，但「我們不要矮化自己後來參加。」（資料照）

2022/05/22 05:30

〔記者施曉光、楊媛婷、謝君臨／台北報導〕第七十五屆世界衛生大會（WHA）今天在瑞士日內瓦召開，台灣並未收到出席邀請函；前總統馬英九昨說，他心中百感交集，並誠摯呼籲蔡英文總統恢復兩岸協商，重建兩岸互信，才是解決問題的根本之道。衛福部長陳時中對此表示，台灣參加國際組織是希望可提高能見度、對世界有所貢獻，但「我們不要矮化自己後來參加。」

馬英九強調，從過去二十年經驗來看，只靠國際友人幫助是不夠的，兩岸一定要直接協商，但蔡英文上任後斷絕兩岸聯繫，能否恢復協商，是台灣能否參加WHA的關鍵。

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馬表示，台灣沒有收到邀請函，蔡政府稱是因為中共打壓，但為何在他總統任內，自二○○九年開始，可以年年參加WHA？原因很簡單，就是兩岸有互信，他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」的兩岸政策，採取「和陸、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略。

陳時中對此回應說，國際組織應大家都可參與，如果台灣可順利參與，除提升國際能見度外，也可貢獻台灣的能力，但其中有許多國際詭譎多變之處，台灣參加國際組織必須採取正向、積極貢獻做法，「不要矮化自己後來參加」。

民進黨立委王定宇批評，一個國家元首全面虛無化自己的主權，軍事上弱化自己，外交只靠和中國休兵，在國際參與仰中國之鼻息，這樣的國際參與，又是代表誰？

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