鄧戴會 李淳：確定台美「優先貿易夥伴關係」

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳分析，行政院政務委員鄧振中在泰國與美國貿易代表戴琪會面，此舉是美方在印太架構給予台灣保證，無論印太經濟架構是否在首輪加入，台美關係仍更緊密。（取自美國貿易代表署發言人推特）

2022/05/22 05:30

〔記者黃佩君／台北報導〕美總統拜登訪日將宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），台灣雖加入首輪機率不高，但行政院政務委員鄧振中前天在泰國與美國貿易代表戴琪會面，意義相當關鍵。中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳分析，此舉是美方在印太架構給予台灣保證，無論是否在首輪加入，台美關係仍更緊密；且數週內雙方將再會面，也預示六月在美將有更明確進展。

首輪入IPEF難度高 台美關係仍更緊密

鄧振中與戴琪會面意義相當關鍵，李淳表示，台灣較難在首輪加入印太經濟架構，主要是美國有很多面向需找平衡點，雖台灣加入對架構整體有利，但因部分東協國家有顧慮，台較晚加入可減少變數。他強調，鄧戴會的結論也顯示美方給予台灣確保，無論台灣是否在首輪加入，台美關係仍持續緊密。

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李淳分析，本次會面確定台美彼此為「優先貿易夥伴關係」，並將深化雙方實質貿易關係、擴大供應鏈韌性等共同合作領域，同時承諾雙方將在數週內再度會商；這說明IPEF的內容如供應鏈韌性、勞工關係等，都會放到台美框架下討論，也表示無論台灣未來在什麼架構下，台美間推動的進度會與IPEF同步，台灣不會被排除。

而數週內兩人再度會面，也預示六月台美經貿關係會有進展。李淳說，六月有「投資美國高峰會」，鄧振中將再度率團赴美，可能將有更明確經貿進展，如台美TIFA選擇此時在華府舉行，並衍生新的小組或工作議題討論印太架構內容，或雙方再創建新平台機制。

美方行動保證 台灣加入只是時間問題

至於是否能宣布台灣加入IPEF，李淳態度則較保留，因幾週內東協國家很難全數對加入有結論；但台灣是否加入，完全不是判斷台美經貿升降溫的準繩，因目前包括供應鏈、經貿會談都發展中。

他認為，「台灣目前對IPEF需要的就是耐心」，台灣加入只是時間問題。鄧戴會是美方相當明確的行動保證，讓台灣不需為此擔心。

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