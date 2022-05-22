新聞分析》台灣次輪入IPEF

藉著APEC部長會議之便，美國貿易代表戴琪與我們的鄧振中會談，確認台美六月密集對話，雙邊經貿關係也必須有所進展的承諾。（取自美國貿易代表署發言人推特）

2022/05/22 05:30

記者鄒景雯／特稿

由美國所主導的「印太經濟架構」，是近期國際戰略大勢中的一個重整與再出發的里程碑，哪些國家加入？哪些國家沒加入？都具有重要意義。那麼台灣呢？很清楚的，首輪不會，要等待次輪，不過時間不會太久。

台灣是否加入IPEF，不只台灣關切，中國更在嚴密監控。台灣圖的是生存發展，避免經貿孤立，更是貢獻產業強項；沒有一點礙著他人。中國則是政治目的掛帥，數十年來一貫是國際封鎖，以便於操作經濟統合帶動政治統一，好有天可以順利吃掉台灣。

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因此，面對美國另起爐灶的IPEF，中國始終虎視眈眈。十八日，拜登總統訪問亞洲前夕，中共中央外事辦公室主任楊潔篪與白宮國家安全顧問蘇利文通電話，警告的正是：美國不要執意打「台灣牌」。可見中國的戰略意圖，以及台灣的重中之重。

美國建構IPEF，眾所周知是針對中國擴張而來，那麼IPEF的成形何必考慮中國因素？原因在於這個架構要充分發揮其戰略價值，勢必要降低東南亞國家選邊站的壓力，才能促成結盟的極大化，使中國干擾極小化，而台灣確實是令中國芒刺在背的存在。基於減少菲律賓、馬來西亞等國的猶豫，台灣勢必要暫時迴避一下。

但是，很現實的，台灣固然需要更多的國際參與，然國際其實更少不了台灣，旁的不說，光講台灣高科技在國際供應鏈上的關鍵地位，即無須再多所贅言，換言之，IPEF如果沒有台灣，絕非長久之計。所以，美國遲早要讓台灣成為IPEF的一份子，這是實力原則。

儘管大勢所趨是如此，不過台灣也不是省油的燈，一定要對台有明確的交代，否則如何建立互信？於是藉著APEC部長會議之便，美國貿易代表戴琪與我們的鄧振中會談，確認台美六月密集對話，雙邊經貿關係也必須有所進展的承諾。對於美國的平衡策略，我們且就拭目以待。

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