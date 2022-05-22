與戴琪會談 鄧振中：增進台美經貿

行政院政務委員鄧振中（左二）二十日在泰國曼谷與美國貿易代表戴琪（右二）會晤，雙方對台美經貿等議題進行充分且深入的意見交換。（取自美國貿易代表署發言人推特）

2022/05/22 05:30

我全力向美爭取納印太架構 爭取到美方正式邀請為止

〔記者李欣芳、楊丞彧／台北報導〕美國總統拜登即將到日本宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），這個由美國主導的經濟架構，台灣是否加入，國內各界高度關切。據悉，政府正全力爭取盼納入首輪獲邀名單，即使屆時美方宣布的首輪名單沒有台灣，第二輪也將積極爭取加入，爭取到美方正式邀請台灣為止。

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政府全方位拓展台灣的國際空間，尋求加入各國際經貿等組織，包括申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），推動台灣與美國、歐盟簽署自由貿易協定，爭取加入印太經濟架構等。

未來數週內 鄧戴將再次會談

知情官員昨指出，由於亞太地區不少國家包括台灣在內都爭取加入印太經濟架構，導致美方需要多花時間與相關國家協商。

就在拜登將正式啟動印太經濟架構之際，行政院政務委員鄧振中前天在泰國與美國貿易代表戴琪會晤。鄧振中昨表示，很高興能在亞太經合會（APEC）部長級實體會議的前一天與戴琪交換意見，這也是戴琪就任一年多來，首次有面對面討論的機會，對增進雙方經貿關係十分有幫助。

鄧振中並說，雙方談論議題相當廣泛，包括APEC、世界貿易組織（WTO）及台美雙邊經貿等，都能有充分且深入的意見交換，也談及各種可行的方法，將一起努力來提升台美雙邊經貿發展。

政院經貿辦指出，礙於兩人會談時間有限，未來數週內，鄧振中會與戴琪再次會談，並共同找到具體可行的方式來提升美台雙邊經貿關係。

對於台灣是否獲邀加入印太經濟架構，行政院長蘇貞昌昨受訪表示，愈來愈多的國家希望台灣能加入各種經貿國際組織，我方也往這方面來努力，希望能夠有機會參與各種彼此互利互惠的國際經貿組織。

知情人士也說，此次鄧振中與戴琪會談有四大重點︰一、傳遞台美經貿夥伴關係強勁且具實質進展的正向訊息；二、雙方晤談涵蓋的議題領域廣泛、且具前瞻性；三、期待為台美雙邊貿易互動機制展開新頁；四、時程可能比其他擬議中的經貿機制更早完成。知情人士認為，台美現有的雙邊經貿平台十分健全，這些堅實的基礎有助雙方加速後續會商進程，甚至有可能較目前美國在印太區域其他雙邊或多邊新興經貿安排，更快達致具體成果。

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