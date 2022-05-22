71國挺台參加WHA

第75屆「世界衛生大會」（WHA）於瑞士日內瓦當地時間22日召開，全球71個友好國家以多元方式支持我國參與世衛。圖為去年世界衛生大會畫面。（路透）

2022/05/22 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕第七十五屆「世界衛生大會」（WHA）於瑞士日內瓦當地時間廿二日召開，由於中國施壓，世衛秘書處繼續將台灣拒於門外。我方雖未收到邀請函，仍派「世衛行動團」前往表達參與訴求與決心，並將與美日等國在會外進行交流。外交部昨說，全球已有七十一個友好國家的行政機關、立法部門及跨國議會組織，總計逾三千七百位政要、議員及各界國際友人，以多元方式展現對我國參與世衛的強勁支持。

我未收到邀請函 美澳英加日聲援

今年我國推動參與世衛訴求持續獲得國際各界支持，包括透過十三個友邦國家向世衛秘書處完成「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案。

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美國在台協會、澳洲駐台辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、日本台灣交流協會等五國駐台機構昨透過聯合新聞稿重申，支持台灣有意義地參與世衛組織事務，並以觀察員的身分參加WHA。另外，美國聯邦眾議院「共和黨醫師連線」（GOP Doctors Caucus）十五位成員廿日也聯名致函世衛秘書長譚德塞，呼籲將台灣納入世衛體系。眾議員卡特直批：「世衛持續將台灣排除在外，就是在向拒絕承認台灣為獨立國家的中國共產黨磕頭！」

美議員：排除台灣就是向中國磕頭

美國國務卿布林肯在十八日則以聲明挺台參與WHA，中國則要求美國恪守「一中原則」。對此，國務院發言人普萊斯廿日在推特上回應，指中國不斷公然曲解美國的「一中政策」，並重申美國的「一中政策」以台灣關係法、美中三公報、六項保證為指引。

對於國際挺台力道顯著增長，外交部強調，足證各國日益認知台灣參與世衛的重要性與急迫性，呼籲世衛組織實踐其憲章與宗旨，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與。

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