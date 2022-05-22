罕見外掛6部舷外機 船員戴頭套 2艘中國快艇 入侵馬祖海域

馬祖漁民發現，快艇上船員都戴頭套。（民眾提供）

2022/05/22 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕馬祖海域遭中國解放軍入侵？馬祖漁民在十九日上午九點五十分至十一點半，發現有兩艘中國快艇入侵高登島海域，罕見地外掛六部四百匹馬力的舷外機，船員都戴頭套，沒有捕魚行為，形跡十分可疑，懷疑可能是中國解放軍或武警。

海巡署十八日曾在北竿附近海域發現有四艘中國籍快艇，立即派巡防艇追緝，初判認為是對岸漁民；但漁民說，海巡署所指和漁民看見的快艇是兩件事。

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疑中國解放軍或武警

馬祖資訊網版主劉家國指出，有漁民在十九日上午約九點五十分，發現兩艘快艇停泊在高登島南方澳口，直到十一點半左右才駛離；船上的船員都戴頭套，停泊和行駛期間沒有捕魚，形跡可疑。尤其是一般漁船只會外掛三部舷外機，兩艘快艇卻都外掛六部四百匹馬力的舷外機，高登島養殖業者都否認是他們的快艇，懷疑是中國邊防解放軍或武警入侵。

海巡追緝 快艇已逃離

海巡署金馬澎分署表示，十八日下午五點左右，北竿雷達鎖定四艘可疑目標進入高登盲區（北竿西北方海域），巡防區立即調派海上巡防艇趕往查處，五點廿六分接到高登守備隊通報，在高登南面發現四艘可疑目標。

金馬澎分署指出，巡防艇十八日下午五點四十一分抵達通報海域後高速追緝，四艘快艇立即往西南方向逃離，從外觀上無法判定是否為解放軍或武警船舶，而中國漁民越界捕魚擔憂兩岸會重罰，也常戴面罩出海躲避取締。

漁民發現可疑快艇，罕見加裝了六部舷外機，一般捕魚的快艇只外掛三部舷外機。（民眾提供）

馬祖漁民發現的中國快艇外掛有六部舷外機，航速很快。 （民眾提供）

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