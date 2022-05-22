民進黨黨職改選 賴、鄭、林動向受矚目

賴清德目前被視為民進黨下屆總統選舉最熱門人選。（資料照）

2022/05/22 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨將在今天改選全國黨代表，目前以新潮流系、正國會與英系三派系較具實力，外界也關注在三立「海董」林崑海過世後的湧言會，能否在黨代表改選重新展現內部凝聚力。黨代表改選後民進黨七月間將改選中執委與中常委，有意問鼎大位或在政壇更上一層樓的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦及無任所大使林佳龍，在相關黨職改選的動向引發外界矚目。

賴清德目前被視為民進黨下屆總統選舉最熱門人選，親賴人士昨表示，立委、市長等公職出身的賴清德，過去對黨職選舉的態度較為消極，但畢竟是要問鼎大位的人，也意識到黨職選舉尋求黨內結盟的重要性，賴系立委林俊憲昨受訪透露，他決定尋求連任中執委。據悉，賴系是否進一步與新潮流系合作爭取中常委席次 ，目前尚未討論。

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正國會領導人林佳龍因有意參選台北市長，角逐中執委與中常委的可能性不高，不過這次正國會積極搶進黨代表改選。至於中執委與中常委，正國會現任中常委陳茂松表示，正國會目標是今年至少選上六席中執委、二席中常委，至於由誰角逐，將待黨代表改選後進一步討論。

鄭文燦則具直轄市長身分，目前是民進黨的當然中常委，他今年底將卸任桃園市長，未來動向及黨內可能結盟的動作，也受到矚目。

民進黨今天將改選縣市黨代表、全國黨代表與縣市黨部主委，根據民進黨公告，全國黨代表計有四三八人參選，將選出二九九名全國黨代表，其中單一性別保障名額有七十四席，綠營大票倉高雄市的全國黨代表應選名額最多，達六十四席，其次為台南市的四十四席，各派系積極投入黨代表選舉，競爭激烈。

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