為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨黨職改選 賴、鄭、林動向受矚目

    賴清德目前被視為民進黨下屆總統選舉最熱門人選。（資料照）

    賴清德目前被視為民進黨下屆總統選舉最熱門人選。（資料照）

    2022/05/22 05:30

    〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨將在今天改選全國黨代表，目前以新潮流系、正國會與英系三派系較具實力，外界也關注在三立「海董」林崑海過世後的湧言會，能否在黨代表改選重新展現內部凝聚力。黨代表改選後民進黨七月間將改選中執委與中常委，有意問鼎大位或在政壇更上一層樓的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦及無任所大使林佳龍，在相關黨職改選的動向引發外界矚目。

    賴清德目前被視為民進黨下屆總統選舉最熱門人選，親賴人士昨表示，立委、市長等公職出身的賴清德，過去對黨職選舉的態度較為消極，但畢竟是要問鼎大位的人，也意識到黨職選舉尋求黨內結盟的重要性，賴系立委林俊憲昨受訪透露，他決定尋求連任中執委。據悉，賴系是否進一步與新潮流系合作爭取中常委席次 ，目前尚未討論。

    正國會領導人林佳龍因有意參選台北市長，角逐中執委與中常委的可能性不高，不過這次正國會積極搶進黨代表改選。至於中執委與中常委，正國會現任中常委陳茂松表示，正國會目標是今年至少選上六席中執委、二席中常委，至於由誰角逐，將待黨代表改選後進一步討論。

    鄭文燦則具直轄市長身分，目前是民進黨的當然中常委，他今年底將卸任桃園市長，未來動向及黨內可能結盟的動作，也受到矚目。

    民進黨今天將改選縣市黨代表、全國黨代表與縣市黨部主委，根據民進黨公告，全國黨代表計有四三八人參選，將選出二九九名全國黨代表，其中單一性別保障名額有七十四席，綠營大票倉高雄市的全國黨代表應選名額最多，達六十四席，其次為台南市的四十四席，各派系積極投入黨代表選舉，競爭激烈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播