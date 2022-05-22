徵召張善政掀風暴》朱立倫、張善政都道歉

張善政在臉書發文坦承「的確有檢討空間」。（資料照）

2022/05/22 05:30

〔記者施曉光、周敏鴻、許倬勛／綜合報導〕國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發黨內爭議後，國民黨主席朱立倫及秘書長黃健庭昨首度表達歉意；朱表示，所有的責難，他都會一肩扛起，但桃園一定要贏。張善政也在臉書發文坦承「的確有檢討空間」，並向桃園市黨部主委、市議會議長邱奕勝以及立委呂玉玲、前台北市議員羅智強道歉，「是我疏忽了，對不起！」

黃健庭先致歉︰確有不盡周延

黃健庭昨先對外表達歉意，指在過程上確有不盡周延之處，他代表黨中央向邱奕勝、呂玉玲、羅智強道歉。黃指出，即使黨的做法是基於全盤考量而必須為之，但確實造成了傷害。為了桃園未來的發展，盼望黨內同志能彼此體諒、以大局為重，團結一致打贏選戰。

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張善政稍後透過臉書表示，自己接受徵召競選市長，希望改變桃園、改變台灣，思考過程沒有顧及地方人士可能反應，或是先行私下溝通請益，的確有檢討空間，讓原本期待的一樁美事蒙上烏雲，因此向所有桃園鄉親，尤其是邱奕勝、呂玉玲及羅智強說聲「是我疏忽了，對不起！」

繼黃健庭、張善政後，朱立倫昨晚則以發布新聞稿的方式，為桃園市長徵召案表達歉意。國民黨指出，朱立倫昨與黃健庭及黨務幹部共同召開會議，討論桃園市長提名後地方選情、各界意見及支持者心聲，他與黃健庭也代表黨中央對所有關心桃園提名的民代、鄉親及支持者表達歉意。

朱立倫說，這幾天，他一一致電給桃園在地議員，對於溝通不周表達歉意，同時懇託大家支持張善政。他並表示，所有的責難，他都會一肩扛起，但是桃園一定要贏，接下來他會用最大的誠意，登門拜訪，向大家再次致歉並懇託。

羅智強︰不需要任何人的道歉

對此，羅智強表示，「不需要任何人的道歉」，經此波折讓他體悟未來該走的路是「走出黨派，走進群眾，服務人民」，今天將公布新的計畫。

呂玉玲手機關機，她的丈夫、市議員陳萬得受訪說，自張善政「空降」的消息公布後，妻子的心情受到不小影響，近期有許多里長登門拜訪，要為她加油打氣，但她還在療傷中，請大家寬容，多給些時間。

邱奕勝仍關閉媒體聯繫管道，幕僚團隊也說找不到他，無從得知其回應。

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