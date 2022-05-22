空降張善政選桃市長 掀風暴》僵局難解 邱奕勝拒見朱立倫傅崐萁

徵召張善政參選桃園市長，引發黨內爭議，國民黨主席朱立倫原擬與桃市議長邱奕勝溝通未果。圖為去年朱立倫與邱奕勝同台互動情形。（資料照）

2022/05/22 05:30

〔記者許倬勛、陳璟民、陳昀／綜合報導〕國民黨十八日「空降」前行政院長張善政出征下屆桃園市長，掀起黨內風暴，中常委、桃市議長邱奕勝怒而「退群」抗議。親邱人士昨天透露，多位黨中央重要人士嘗試安排黨主席朱立倫、立委兼中央選戰策略會報成員傅崐萁，與邱奕勝見面，希望撫平傷痕、加速整合，但邱透過身邊的人表明「現在還不適合」，僵局無緩和跡象。

邱未釋懷 「現在還不適合」碰面

據了解，朱立倫、傅崐萁原擬廿、廿一日的其中一天到桃市與邱奕勝碰面，展示溝通誠意，盼邱以大局為重，但「和解之旅」都由「朱中央」幕僚或黨籍民代傳話，邱始終未正面回覆，廿日似有機會，結果緊急喊卡，因邱認為「現在還不適合」。

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曾任桃市議會國民黨團幹部的議員表示，邱奕勝與他電話聯繫時，多以寒暄為主，若提及朱立倫、張善政，邱會打斷談話，申明暫時不願多談，足見邱迄今仍感憤怒與無奈，反應之大，前所未見。

黨內︰朱應取得當事人諒解

據指出，上週五開始朱立倫親自致電給所有桃市黨籍議員，坦言「提名的過程處理得不是很好」，也告訴大家提名張善政自有理由，對於部分議員批判，朱也沒有太多辯解。不過，黨內人士直言，朱應該直接去找呂玉玲、羅智強、邱奕勝等當事人取得諒解，否則議員也愛莫能助，更不可能不顧及議長感受，跟張善政見面。

名列中央選策會成員的朱立倫核心幕僚則表示，從邱奕勝前天清早臉書貼出「心若清淨，風奈我何，不染塵埃，清風自來」十六字訣，透著閉關、修禪、開悟的意境，就能理解並體諒邱當前心境，黨要進行溝通的工作，也得讓人家沉澱一下。

不便具名的國民黨籍桃市議員認為，邱奕勝是桃市藍營的操盤者、最大支柱，在邱釋懷之前，國民黨上下根本不可能凝聚，檯面上當然得表態支持張善政，但這是「為了黨，而非為了『朱中央』」。

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