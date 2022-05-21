兩岸條例修法三讀》借人頭給違法中資 最重罰2500萬

兩岸條例修正重點

2022/05/21 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕配合「國家安全法」修法重懲經濟間諜，立法院院會昨三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正案」，強化相關措施。三讀條文明定，若民眾出借人頭給中資企業，助其掩飾身分違法來台投資，最重罰兩千五百萬元；涉及國家核心關鍵技術業務者，若未經審核許可前往中國，最重罰一千萬元。

陸委會表示，本次修正有兩個重點︰一、針對受政府機關（構）委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務之人員，建立赴中審查機制。二、針對中資假藉人頭違法來台投資，及中企違法在台從事業務活動，明確規範人頭為處罰對象，並提高相應的刑責。

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中資非法在台活動 行為人可關三年

針對出借人頭予中資投資之情事，三讀條文明定，未經主管機關許可在台灣從事投資的中資企業，若將本人名義提供或容許其使用，可處十二萬元以上、兩千五百萬元以下罰鍰，主管機關得限期命其停止，撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利。假如不改善，得按次處罰至其停止；必要時得通知登記主管機關撤銷或廢止其認許或登記。

針對中資非法在台灣從事業務活動，現行條文規定，最重可處行為人一年有期徒刑、十五萬元罰金；本次修法則大幅提高刑度，最重處三年有期徒刑、一千五百萬元罰金，且除了對行為人開罰，同時納入出借人頭條款，若將本人名義提供或容許其使用於上述未經許可之業務活動，也適用該刑度，並自負民事責任。

涉核心關鍵技術 私自赴中可罰千萬

修正案增訂，受政府機關委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構之成員，以及受委託、補助、出資終止或離職未滿三年者，進入中國應經申請，並經內政部會同國安局、法務部、陸委會及相關機關組成的審查會許可，違者可處兩百萬元以上、一千萬元以下罰鍰。

民進黨立委范雲指出，歐美國家對於中共竊取國家高科技行為，都給予嚴厲制裁，台灣對中共更要嚴格防範與制裁，保護台灣半導體產業在全球的重要角色。國民黨立委李德維則說，除要嚴懲不法之外，對於兩岸正常的經濟及產業投資，也應給予加強保護與支持。

配合「國家安全法」修法重懲經濟間諜，立法院院會昨三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正案」，強化相關措施。（記者田裕華攝）

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