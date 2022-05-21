國安法修正三讀》交付不實軍品 最重關10年罰5千萬

國安法修正重點

2022/05/21 05:30

發展組織罪第一審管轄權改屬高院 得設立專業法庭

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「國家安全法修正案」，除了增訂重懲中國經濟間諜之刑責，同時新增禁止採購中國或境外敵對勢力之軍品條款。對用於軍事工程、財物或勞務採購，若知悉是上述地區製造而交付，最重關七年、罰三千萬元；而若知悉的是不實軍用武器、彈藥、作戰物資等，最重關十年、罰五千萬元。

請繼續往下閱讀...

經濟間諜案 一審管轄權智商法院

修正案也依案件類型規劃分流審理。有關經濟間諜案件，第一審管轄權屬於智慧財產及商業法院；不涉及營業秘密、替中國或境外敵對勢力發展組織罪之案件，第一審管轄權則屬於高等法院。本次修法也明定，法院為審理違反國安法的犯罪案件，得設立專業法庭或指定專股辦理。

民進黨團提案指出，現行國防軍事工程、財物或勞務採購實務，雖採購契約已明定限制中製，但仍屢屢發生廠商以中製贗品交貨，甚至可能危害我國防軍事戰力、國家安全之虞，而有明文禁止之必要。

交付中製軍品 可關七年罰三千萬

三讀條文明定，為確保國防軍品及設施之安全，廠商或其分包廠商的人員，或受政府機關委託、補助、出資的個人、法人、團體等，履約時不得有下列情形︰

對用於軍事工程、財物或勞務採購的產製品或服務，知悉是中國或境外敵對勢力製造而交付，處一年以上七年以下徒刑、得併科三千萬元以下罰金。

若知悉為不實軍用武器、彈藥、作戰物資，而為交付或提供，處三年以上十年以下徒刑，得併科五百萬元以上五千萬元以下罰金。

上述兩種情況若犯罪所得超過罰金最多額，得以所得利益的兩倍至十倍範圍內酌量加重。

違反偵查保密令 可關五年罰百萬

為防止二次洩密風險，修正案也增訂檢方在偵辦經濟間諜案件時，得適用「營業秘密法」中有關偵查保密令之規定，洩密者最重關五年、罰一百萬元。於外國、中港澳地區違反偵查保密令者，不問犯罪地的法律有無處罰規定，也適用此一規定。

立法院院會昨三讀通過國家安全法修正案，增訂重懲中國經濟間諜刑責，同時新增禁止採購中國或境外敵對勢力之軍品條款。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法