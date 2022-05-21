民進黨嘉市黨部主委明改選 兩選將互控誹謗

2022/05/21 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義市黨部黨職改選明天登場，黨部主委選戰打得火熱，尋求連任的現任主委黃露慧與對手候選人、立委王美惠服務處首席顧問黃敏修，雙方陣營透過文宣隔空互控，黃露慧以「面對黑金，我們忍無可忍」文宣，質疑黃敏修涉及多起工程承包弊案，黃敏修則以「當世襲成為事實，改革就是義務」文宣反擊，昨天黃敏修到嘉義地檢署按鈴控告黃露慧加重誹謗罪，黃露慧也回應說，已經委請律師對黃敏修提告加重誹謗罪。

黃敏修說，黃露慧所指他涉及的案件，已獲法院判決無罪或不起訴處分，黃露慧文宣內容斷章取義，惡意栽贓，不實指控造成他的名譽損失，意圖影響主委選舉；黃露慧家族長年視嘉市黨部為禁臠，一再濫用職權對其他公平競爭的同志抹黑、栽贓，黨部換人改革，才能掃除弊端，籲黨員勇敢站出來，打破家族世襲。

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黃露慧說，黃敏修為涉及多起工程承包弊案的被告，相關新聞上網都可查到，黃敏修陣營對她的抹黑指控，係刻意誤導大眾，規避法律責任；她反控黃敏修陣營為了選舉結合黑道，造謠抹黑生事，顛倒是非，已委請律師提告黃敏修加重誹謗，這是一場民主與黑金的選舉，籲黨員踴躍投票，戰勝黑金。

民進黨嘉義市黨部兩年前黨員人數約二九○○人，今年黨員人數增加為約五千人，黨職改選於明天上午八點至下午四點在北香湖公園進行投開票，選舉人數四九四六人。

黨內人士觀察，黃露慧、黃敏修雙方陣營掌握的黨員人數接近，經全力催票，投票率可能突破六成。

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