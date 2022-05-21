民進黨彰縣議員初選 黃盛祿落馬

2022/05/21 05:30

指對手結盟灌票 江熊一楓否認

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕民進黨彰化縣二林區、北斗區初選民調昨天揭曉，卻都引起爭議。北斗區現任議員黃盛祿被前議員李俊諭超越，未能獲得提名，他指控另一位女性參選人江熊一楓因篤定獲得提名，公然要支持者「灌票」給李俊諭，選局形同「二打一」，但江熊一楓否認此事；另外，二林區參選人陳光輝指稱有電話干擾情事，民調當晚還有參選人宣傳車違規廣告情形，造成不公。

黃盛祿曾任溪州鄉長，卸任後轉戰縣議員，今年拚連任，遇上前議員李俊諭（本屆鄉長選舉失利）捲土重來，兩人與現任縣議員江熊一楓有意參選。民進黨在該區將提名二席，一席婦女保障名額，江熊一楓篤定獲得提名，讓李俊諭與黃盛祿形成「二搶一」，民調結果中箭落馬的黃盛祿強調，不能接受不公平的黨內初選！

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二林區陳光輝指控有電話干擾

對此，縣黨部主委邱建富表示，該選區民調啟動之前，李、黃雙方陣營互打，相互指涉對方結盟多人打一人，黨部依照民調高低和提名機制，由李俊諭和江熊一楓獲得提名。

二林區方面，民調由高至低分別為洪子超、洪騰明、陳光輝，該區提名二人，不過，邱建富表示，二林區參選人陳光輝指稱有電話干擾證據，多人也向黨部反映，接到沒有顯示來電號碼的電話，民調當晚還有參選人宣傳車違規廣告，爭議部份尚待調查釐清，才會正式公告提名。

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