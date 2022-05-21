跨黨派立委視導團啟程赴瑞士 立委：努力爭取台灣參與WHA

時代力量立委王婉諭昨表示，此行赴瑞士最大目標是強化國際與台灣間的交流，持續為爭取參與WHA努力。（記者楊丞彧攝）

2022/05/21 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕第七十五屆世界衛生大會（WHA）廿二日將在瑞士日內瓦舉行，由民進黨立委林靜儀、時代力量立委王婉諭、國民黨立委陳玉珍、李德維組成的跨黨派立委視導團昨晚隨團啟程遠赴瑞士。本身是醫師的林靜儀表示，此行期待了解全球對於防疫政策的新思考；王婉諭也說，此行最大目標是強化國際與台灣間的交流，持續為爭取參與WHA努力。

林靜儀提到，這是疫情之後重要出訪的機會，希望可以拜會當地政府團體、組織並互相交流，除了在WHA會議讓大家知道台灣在世界衛生體系的參與之外，也期待和僑胞朋友們見面、互相關心，並藉此進行國會外交。

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王婉諭強調，此次出訪最重要的目的，就是要強化國際與台灣之間的交流，為台灣國際參與拓展更多可能性，並透過各項活動努力拜會，持續為台灣爭取參與WHA努力，也要向世界民主陣營傳遞「台灣是非常重要的夥伴」這樣的重要訊息。

陳玉珍也表示，今年許多國家國會都表達支持我國成為WHA觀察員，十三個友邦也已連署提案，此行到瑞士，希望能傳達我國人民期盼參與WHO和各個國際組織的意見與心情。此外，也將與各國政要及國會議員進行交流，希望當面向挺我政要表達感謝之意。

我駐美代表蕭美琴十九日指出，美國強烈支持台灣參與WHA訊號明確，也積極幫台灣進洽，願意支持與關心台灣的國家正在增加。美國在台協會（AIT）昨也以臉書貼文，支持我國以觀察員身分參加本屆WHA。

歐洲方面，盧森堡國會十七日全會首度通過強化台盧關係的友我動議，也籲請盧森堡政府支持台灣參與WHO，獲與會議員一致同意。

捷克繼參議院日前壓倒性通過決議後，眾議院外交委員會十九日也通過決議，支持台灣參與WHO、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動。

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