民調若第一會獲提名… 羅智強：黃健庭曾莊嚴保證

桃園市長參選人羅智強昨自嘲，「就在我越過這二個超高門檻的同一天，我被淘汰了」。（資料照）

2022/05/21 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕被國民黨中央淘汰出局的桃園市長參選人羅智強，在沉澱一天後，昨在臉書援引媒體近日民調指出，黨內互比他第一名，即便對上民進黨空降人選陳時中，他也領先二．八％，「完全輾壓」對手，他有一百分的自信能贏得桃園市長，但「就像一個捉弄人的黑色幽默，就在我越過這二個『超高門檻』的同一天，我被淘汰了！」

自嘲超越門檻這天被淘汰了

羅智強還說，國民黨秘書長黃健庭曾說，如果羅智強民調第一，並得到地方認同，國民黨還是會提名羅智強，「這是國民黨秘書長做出的莊嚴保證」，他相信這個「莊嚴保證」，也朝目標不懈奮鬥，媒體民調證明他第一，也超越陳時中、鄭運鵬，他與桃園市議長邱奕勝成為經常保持互動的朋友，和多位桃園市議員開始許多市政議題的合作，正一步步的得到地方認同，但黨中央還是判他出局。

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針對羅智強的「莊嚴保證」說，國民黨內高層回應，黨主席朱立倫對羅智強、呂玉玲等同志，過去這段時間的努力及付出表示感謝，強調黨中央是經過綜合考量各種條件後，決定徵召前行政院長張善政參選，未來會持續與相關人士及各界誠意溝通，爭取支持，團結贏得勝選。

羅智強表示，他四月初曾向黨中央保證，如果五月黨內互比民調他不是第一就讓賢，黨外對比民調沒有贏過陳時中也讓賢，後來還在桃園市買房子、遷戶籍、辭議員，展現決心，但「就在我越過這二個超高門檻的同一天，我被淘汰了」。

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