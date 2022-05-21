空降張善政》桃園國民黨里長 嗆集體退黨

桃園市議會國民黨團總召徐其萬前天在黨團群組通告，「拒絕黨中央要來拜訪」。（記者魏瑾筠翻攝）

2022/05/21 05:30

〔記者魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕不滿國民黨「朱中央」十八日突然宣布徵召前行政院長張善政「空降」參選下屆桃園市長，除了身兼中常委、桃市黨部主委、桃市議會議長的邱奕勝當天怒退黨部黨務相關通訊群組，議會國民黨團總召徐其萬十九日也在黨團群組通告「拒絕黨中央要來拜訪」，昨還傳出超過廿位黨籍里長揚言退黨，甚至「帶槍投靠（他黨）」，風暴越演越烈。

邱奕勝「退群」以來都未現身議會，昨天原定由他主持定期會市政總質詢議程，也委由議員呂淑真擔任大會主席，議會人員說「議長外出訪友，這幾天都不會到議會」。

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邱奕勝昨請市黨部書記長李祐銘代為打包放在黨部的物品，將擇日搬走，由於邱關閉媒體聯繫，無從得知其說法。邱去年底就向黨中央請辭市黨部主委，黨主席朱立倫尚未批核。

不便具名的議員透露，前天在私人場合碰到邱奕勝，詢問邱怎麼全部退群？邱回應，朱立倫做事讓他沒辦法跟其他兩個人（立委呂玉玲、前北市議員羅智強）交代。國民黨議員梁為超認為，邱雖然退群，但退黨的機會不大，基層黨員也希望邱能帶領大家打好年底選戰。

梁為超證實，十八日中常會後，黨籍議員陸續接到黨副秘書長江俊霆電話，表達張善政盼與議員碰面，但就他的了解，目前沒有議員願意與張碰面，否則對邱及其他有志參選者沒辦法交代。

徐其萬前天下午則在黨團群組發訊息，稱「昨天黨中央朱主席突擊桃園臨時宣佈徵召前院長張善政參選市長，也沒有與地方溝通協調，真讓我們議員與議長與呂委員、魯委員、萬委員等在地民代難堪，我要求大家，黨中央要來拜訪拒絕Ｘ太沒尊重地方」。

徐其萬說，雖然黨中央有傳訊希望拜訪，但他已回絕，並告知「現在不要，大家心情都不是很好」。

朱徵召不尊重地方 議長議員全不知

議員葉明月認為，朱立倫要徵召人到桃園選市長，最起碼要尊重地方，「不只議長，還有卅幾個議員，竟然全部都不知道」，第一時間就有廿幾個黨籍里長揚言退黨，甚至「帶槍投靠（他黨）」，搞得天下大亂。

平鎮里長聯誼會長莊訓誠表示，提名張善政一事缺乏民主程序，決策過程也不透明，朱立倫屢次在鏡頭前提到有史以來桃園首長都由在地產生，如今所為卻與當初說法大相逕庭，造成基層不滿聲音漸大，勢必會對將來整合產生不小阻力。

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