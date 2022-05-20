杜魯道：加拿大挺台入世衛、國際民航組織

加拿大總理杜魯道十八日在國會聯邦眾議院答詢時再度重申，加拿大立場一貫支持台灣納入國際多邊論壇與機構。（美聯社檔案照）

2022/05/20 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據中央社報導，加拿大總理杜魯道十八日在國會聯邦眾議院答詢時再度重申，加拿大立場一貫支持台灣納入國際多邊論壇與機構。這是杜魯道二○二○年以來連續第三年重申支持台灣參與世界衛生大會（WHA），今年更首度公開表態支持台灣參與國際民航組織（ICAO）大會。我駐加拿大代表處對此表示誠摯感謝。

我代表處表示誠摯感謝

加拿大保守黨外交影子部長、聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）十八日在國會就台灣國際參與的問題，質詢杜魯道是否支持台灣參與下週舉行的WHA？是否支持台灣參與九月舉行的ICAO三年一度大會？莊的提問受到在場眾議員同僚的鼓掌表示認同。

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杜魯道對此明確指出，「加拿大對台灣的立場是一貫的，我們支持台灣被納入國際多邊論壇及機構，以確保他們看法被聽見」。

加拿大國會最近通過一連串動議，表達對台灣參與WHA和ICAO的支持，包括四月廿七日聯邦眾議院衛生委員會無異議通過動議，支持台灣全面參與WHA與世界衛生組織（WHO）；隨後，聯邦眾議院交通委員會、外交委員會在五月五日及十六日相繼無異議通過動議，支持台灣全面參與ICAO。

我國駐加拿大代表處針對近期加拿大國會友台行動，表達誠摯感謝；強調台灣承諾在全球疫後供應鏈重建、民航安全、經貿連結等領域，持續與加拿大等理念相近國家攜手合作，維護並促進印太區域及全球和平繁榮。

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