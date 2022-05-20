世衛無視國際促邀台與會 外交部：不滿與遺憾

外交部發言人歐江安昨批評，世衛無法秉持中立專業，一再忽視台灣出席的必要性和急迫性，也忽視國際廣泛支持聲音，再度拒絕台灣以觀察員身分出席大會，我方深表不滿與遺憾。（記者呂伊萱攝）

2022/05/20 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）將於廿二日（週日）登場，我方至今未收到邀請。外交部昨表示，世衛組織無法秉持中立專業，一再忽視台灣出席的必要性和急迫性，也忽視國際廣泛支持聲音，再度拒絕台灣以觀察員身分出席大會，我方深表不滿與遺憾。

WHA 22日登場 我還未收到邀請函

WHA將於廿二日至廿八日在瑞士日內瓦召開實體會議，台灣仍未獲邀請，國際聲援聲浪不斷。美國國務卿布林肯十八日發布聲明，強力呼籲邀請台灣以觀察員身分與會。日本台灣交流協會與澳洲駐台代表露珍怡昨也透過聲明與投書表達支持；日台交協表示，日本一貫主張在國際衛生保健課題不該產生地理上空白，持續支持台灣以觀察員身分參與WHA。

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歐洲、亞洲、非洲、拉丁美洲等各界多國友人，近日也頻頻透過聯名信、國會決議等多元方式聲援台灣參與。

但會議召開在即，我方仍未受邀。外交部發言人歐江安昨批評，世衛無法秉持中立專業，一再忽視台灣出席的必要性和急迫性，也忽視國際廣泛支持聲音，再度拒絕台灣以觀察員身分出席大會，我方深表不滿與遺憾。

歐江安並說，我國十三個友邦已向世衛完成提案，提案內容為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，大會開議首日總務委員會將就此案進行閉門討論，再由隔日的全會決定是否排入議程。

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