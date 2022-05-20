破紀錄！歐、加34國1504議員挺台入WHA

歐洲地區與加拿大共計卅四國、一千五百零四位國會議員聯名致函世衛，強力聲援台灣出席世衛大會，連署國家及議員人數創下歷年之最。（取自福爾摩沙俱樂部推特）

2022/05/20 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕跨國友台議會平台、歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）共同主席領銜、包含歐洲議會在內，計有卅四國、一千五百零四位國會議員十八日聯名致函世衛組織秘書長譚德塞，強力聲援台灣出席世衛大會（WHA）及參與世衛的會議、機制與活動。此次歐洲連署國家及議員人數並創下歷年之最，更新增烏克蘭、阿爾巴尼亞、喬治亞及加拿大四國國會議員。

信函指烏俄戰爭爆發

台立即贈烏醫療物資

議員連署信函指出，台灣管控疫情為世界典範，期間也向他國伸出援手；烏俄戰爭爆發，台灣三月初立即緊急啟運廿七噸醫療物資轉運烏克蘭政府，並捐贈超過一千五百萬美元協助烏國難民。

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連署議員強調，病毒無國界，將台灣排除在世衛之外，不僅損害台灣人民的權益，也剝奪國際社會獲得台灣貢獻專業知識及寶貴經驗的機會，呼籲譚德塞邀請台灣以觀察員身分出席WHA，並將台灣完全納入世衛的會議、機制及活動，以符合各方利益並履行不遺漏任何人的承諾。

信函副本也寄給歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾。這次聯名函計有捷克眾議長、立陶宛國會議長、歐洲議會四位副議長、法國參議院與國民議會副議長、比利時、盧森堡、捷克、斯洛伐克、波蘭、立陶宛等多國國會副議長，以及各國國會外委會、衛生委員會主席及副主席等參與連署。

除了歐洲議會議員，連署議員來自英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、冰島、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、瑞士、奧地利、捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘、科索沃等國的國會議員，今年更新增烏克蘭、阿爾巴尼亞、喬治亞及加拿大四國議員，以及歐盟理事會議員大會（PACE）代表團及對華政策跨國議會聯盟（IPAC）等跨國議會平台的議員。

外交部昨說，此次連署國家及議員人數創下歷年之最，比去年廿九國國會、一千零八十四位議員大幅增加，充分顯示支持台灣參與世衛是全歐洲高度共識。

德國會決議挺台參與世衛

德國國會十九日也通過朝野聯手提出的決議，要求德國政府致力讓台灣以觀察員身分參與WHA及世衛其他的會議和活動。

這份決議由執政聯盟的三政黨社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP），以及最大反對黨基民／基社聯盟（CDU/CSU）共同連署，反映德國政壇對台灣的重視。

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