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    國軍45處營區 將建置無人機防禦系統

    中科院研製的「遙控無人機防禦系統」，是以現有光電、偵搜、干擾、防衛技術進行整合，採取固定陣地式及車載型機動部署兩種，今年即可進入量產。（擷取自中科院影片）

    中科院研製的「遙控無人機防禦系統」，是以現有光電、偵搜、干擾、防衛技術進行整合，採取固定陣地式及車載型機動部署兩種，今年即可進入量產。（擷取自中科院影片）

    2022/05/20 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機已成現代戰爭要角，國軍為防範軍事要地遭敵軍無人機刺探、襲擾，自今年至二○二六年投入四十三億餘元預算，於全國四十五處營區建置「遙控無人機防禦系統」。根據政府採購公開資訊，資通電軍指揮部已率先與中科院簽署總額六億餘元的委製協議，採購機動式遙控無人機防禦系統，藉此滿足各項防衛任務所需。

    5年投入43億 資通電軍率先向中科院採購

    亞塞拜然及亞美尼亞二○二○年爆發戰爭時，雙方皆運用無人機於戰事之中；烏克蘭今年抵禦俄羅斯入侵時，亦運用土耳其製「TB2」無人機等進行偵蒐與打擊任務，更被視為擊沉俄羅斯巡洋艦「莫斯科號」的關鍵軍備之一。

    有鑒於中國「翼龍」系列無人機戰力逐漸成熟，我國亦加緊腳步研發無人機與反制裝置，先是反覆驗證「騰雲」大型無人機性能，運用特別預算採購「劍翔」反輻射無人機，亦將對我防務構成影響的無人機分類，藉由聯合情監偵、電子干擾、槍砲與飛彈等多重手段因應。

    根據國防部今年度預算書揭示內容，為防範無人機入侵，空軍自今年至二○二六年編列四十三億五一四四萬五千元預算，針對基地、港口、機場等建立遙控無人機防禦系統，另外離島、獨立營區、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區，依照營區範圍，對入侵營區的無人機實施偵搜、干擾，提升基地與飛航安全維護，以及戰時防衛作戰能力，相關系統將於國軍四十五處營區建置。

    全案將由職司網路、電子作戰的資通電軍率先執行，根據政府採購網公開決標資訊，資通電軍已與中科院簽署委製協議書，將運用六億五七二八萬四千元建置遙控無人機防禦系統。官員表示，這項系統整合光電、干擾、偵蒐與防衛技術，且有固定陣地型及車載型，可滿足不同軍、兵種的需求，今年可投入量產，並於二○二六年完成。

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