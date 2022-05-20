還原加州槍擊案 牧師：兇手當天準備大屠殺

南加州台灣人教會昨日舉行聯合禱告會，拿椅子砸向兇手的牧師張宣信說明案發經過。（翻攝直播）

2022/05/20 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會十五日遭槍擊，造成一死五傷。南加州台灣人教會昨舉行聯合禱告會，牧師張宣信說明案發經過表示，兇手周文偉當天準備要大屠殺，已將兩個出入口鎖上，站在第三個出入口開槍，他拿椅子砸向兇手，鄭達志醫師則犧牲生命，將傷害減到最低。

趁周文偉換彈匣 張宣信擲椅反擊

張宣信談及，整件事非常恐怖，兇手曾來觀察過地形。這兩天他回想，兩年前，兇手來過教會一、二次，從拉斯維加斯來的人不多，所以他對這個人有印象。那次他問怎麼會來？周文偉回說暫時來這。

請繼續往下閱讀...

張指出，當天他負責主持禮拜，參加人員非常多，沒注意到有異狀。因為疫情不嚴重，有一百多人留下來吃飯，也有許多人在拍照，一直到槍手開槍後，剛開始沒意識到是真槍，以為是玩具槍在開玩笑，開了四、五槍後，才意識到是非常嚴重的事。

張宣信說，他當時站在台上，看到很多會友躲在桌下，也有很多人想跑，周穿著保全衣服，看到明顯移動的目標就開槍。後來不知是在換彈匣或換槍時稍微低頭，他就衝下台隨手抓起椅子砸向兇手背部。

據張宣信描述，雙方距離十步左右，周文偉應該有嚇到，可能沒想到有人會攻擊，跌倒導致槍掉到地上，張就趕緊將周的頭和手抓住，後來幾個人合力壓制，並找來延長線把周的腳綁住，然後報警處理。

張宣信說，目前有三人在醫院，二人已經出院，都沒有致命危險，希望能早日康復。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法