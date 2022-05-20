台商涉當共諜二審無罪 最高院發回更審

台商薛楨純被控當共諜，最高法院撤銷二審無罪判決，發回高等法院更審。（資料照）

2022/05/20 05:30

「高院判決論據與證據資料不相符 理由不完備」

〔記者張文川／台北報導〕台商薛楨純赴中國經商，涉嫌被中國國家安全部第四局（台港澳局）吸收為共諜，薛要求同在政治大學碩士在職專班念書的調查局賴姓調查官，提供法輪功領袖李洪志父女的入出境紀錄，賴向調查局檢舉，一審台北地院依國安法之刺探秘密未遂罪判薛一年二月徒刑，高院逆轉認定罪證不足，改判無罪；檢方上訴，最高法院認為二審判決理由不完備，將全案撤銷發回高院更審。

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薛楨純案 一審判刑一年二月

台北地檢署起訴指控，薛中正預校畢業後，曾在陸軍飛彈指揮部飛彈營服役，二○一四年赴中國投資電子商務，友人介紹結識中國國安部第四局官員「王總」、「小鄭」，二人請託他蒐集我國外交資訊，引介官員、民代、政黨幹部等人，約定薛返台後保持聯繫。

涉向調查官 刺探法輪功資料

薛二○一七年考取政大碩士在職專班，隔年二、三月利用聚餐時機，兩度向同班同學賴姓調查官索取李洪志父女的入出境紀錄，賴男暗中錄音後向調查局國安站檢舉，檢調蒐證、搜索約談後起訴。

薛答辯說自己都在胡扯，向賴男吹噓後下不了台就一路吹噓，律師主張法輪功成員的入出境資料非公務機密、也未涉國安。

北院一審認為薛已詳述與王總等二人的結識過程，並明確知悉對方是中國國安部官員，且薛向賴說蒐集資料是要追蹤、打擊法輪功，判薛有罪。

高院二審逆轉認定，檢方無法舉證王總、小鄭是中國黨政軍人員，且聚餐是賴兩度主動邀薛，難以認定薛有刺探、蒐集秘密目的，入出境資料雖是秘密資訊，但檢方未說明為何攸關國家安全，舉證不足，改判無罪。

檢方上訴，最高法院認為，二審判決的論據與證據資料不相符，對於證人陳述的取捨也相互矛盾，判決理由不完備，將全案撤銷發回高院更審。

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