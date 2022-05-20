突襲提名張善政 朱重演「換柱」惹議

2022/05/20 05:30

記者陳璟民／特稿

領導者的決策要叫好又叫座不容易，但要弄得眾議四起、罵聲連連也不容易。國民黨中常會前天通過徵召前行政院長張善政競選下屆桃園市長，是黨主席朱立倫乾綱獨斷的產物，從黨內外輿論普遍認為粗糙粗暴看來屬於後者，堪稱二○一五年「換柱事件」翻版。

國民黨中常委、桃園市議會議長邱奕勝去年以在地人脈跟資源，竭力相挺朱立倫打敗多名勁敵而回鍋黨魁。朱明知邱早就耕耘布局投入市長選戰，也說過「必須提名在地人選」，卻沒對邱投桃報李，到中二選區立委補選藍營落敗，邱見趨勢苗頭不對，黯然放棄逐鹿，如今獲邱支持選市長的立委呂玉玲也被朱排除，朱還徹底對邱隱瞞要提名張。

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經此連番負面刺激，邱奕勝迅即「退群」黨部黨務相關網路社團或通訊群組，手機、LINE等聯絡管道不聽不看不回，在在表達對「朱中央」無言以對的抗議。

據悉，邱退群後，曾寫約五十字LINE訊息，傳給屈指可數的近密友人，提及他跟朱之間沒有合流，話中透著「我心向明月，明月照溝渠」之憾，他與支持者後續會不會有更大的反彈動作，或被朱摸頭就嚥下悶氣，尚待觀察；但朱在人情義理上已然失分，不符桃市草根民風，年底選舉可能引發賭爛票反作用。

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