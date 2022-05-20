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    焦點透視》 換柱的宿命

    國民黨主席朱立倫（左）、桃園市議長邱奕勝（右）恐生心結。（資料照）

    國民黨主席朱立倫（左）、桃園市議長邱奕勝（右）恐生心結。（資料照）

    2022/05/20 05:30

    記者陳昀／特稿

    國民黨主席朱立倫回鍋黨魁後多次採取強勢手段、「小圈圈」決策，鞏固權力核心的意圖明顯，這次突襲提名張善政雖有脈絡可循，卻難以服眾。畢竟國民黨主席的威望早已不可同日而語，朱卻再次上演「換柱」戲碼，地方分裂後的結果很難樂觀，也為朱的總統之路再添阻礙。

    國民黨加速提名源於多方壓力夾擊，首先，羅智強辭去台北市議員逕自宣布參選、募款，支持者給的壓力越來越大；其次，立委呂玉玲在議長邱奕勝力拱下逐步投入資源、掛看板，民調卻未有起色，必須為其設下「停損點」；再者，立委魯明哲表態不排斥接受徵召後，立委萬美玲也規劃下週一宣布參選，壓力鍋已瀕臨爆炸狀態。

    不過，朱立倫早已錯失最佳時機，先是沒能在羅智強宣布行腳桃園時即時溝通，而後鬧出「魚死網破」，後來得知呂玉玲有意參選，又不積極協調，看呂開始「辦嫁妝」，也不釋放「要不要娶」的訊息，如今突然「移情別戀」，完全不為黨內同志保留台階，又要如何要求大家「團結」支持張善政？

    據了解，桃園市議長邱奕勝曾向朱立倫掛保證，會為了呂玉玲挹注資源及人脈，呂也積極透過宗親會、婦女會佈樁，並投入不少資源經營空戰，期間朱沒向邱奕勝透露「不要呂」的蛛絲馬跡，因此邱直到上週與議員餐敘時，仍信誓旦旦保證最後出線人選會是呂玉玲。朱的決定被解讀是拒絕與地方勢力妥協的表態，但完全不顧及議長顏面，後續恐破鏡難圓。

    平心而論，徵召張善政不啻為精算過的一步好棋，拉馬英九、韓國瑜與朱立倫共同背書，可以橫跨韓粉、知識藍、深藍、淺藍光譜，張的專業形象能讓市長選戰跳脫藍綠對壘，回歸政策辯論，還連帶解決地方勢力互相不服的問題，錯就錯在手段不必如此「粗殘」，搞得議長及地方立委「挺不下去」，才要想辦法彌平傷痕，難道是忘了當年「換柱」的教訓？

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