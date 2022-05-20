遭轟未與地方溝通 張善政︰獲徵召後即電吳伯雄請益

國民黨中常會通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長後，引發黨內砲轟事前未與地方溝通。（資料照）

2022/05/20 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會前天通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長後，引發黨內砲轟事前未與地方溝通，張善政昨在臉書指出，國民黨宣布徵召他參選桃園市長不久，他就致電給最尊敬的前桃園縣長、前國民黨主席吳伯雄請益。

朱立倫近日赴桃溝通

為撫平地方反彈聲浪，黨內人士指出，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭近日都會安排桃園地方溝通行程，畢竟原本很多人已有特定支持對象，安撫這些人的情緒是當前要務。

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張善政表示，吳伯雄一日為縣長，一輩子關心桃園，言談間可以感受到他老人家對桃園的關切與未來的期待，還有對他的殷殷期許，希望從此一轉陰霾氣氛。他也向吳伯雄保證，與地方朋友一一請益，是自己即日最優先的工作，吳伯雄年事已高，疫情肆虐期間不便為他拋頭露面，但是絕對是他選舉的最高精神領袖。

面對羅智強支持者的簡訊留言如潮水般湧入自己的LINE與臉書，張善政表示，他會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請羅助一臂之力。他說，「我們之間，有直接溝通管道。」

張善政並稱讚羅智強是一位不可多得的人才，三顧茅廬不是只為他，也是讓羅智強可以為桃園市繼續付出，讓羅有長遠發揮的空間，同心協力贏得選戰是最高目標。

對於欠缺選舉經驗以及組織經營實力的張善政，未來黨中央要如何協助打贏選戰？黨內人士指出，二十三日召開中央工作會議時會討論。

據指出，黨中央應該會協助張善政從頭到腳打造競選架構，但這位人士也強調，張善政過去是行政院長，自己也有基金會，手下有很多人可以調動，所以張善政絕非一個沒有團隊的「光桿司令」，而且在學界、產業界、政界人脈非常廣泛，因此，黨內高層並不擔心，黨部系統需要做的是幫忙張善政做組織化工作，至於找團隊人才，不太有這方面問題。

至於桃園市議長邱奕勝因不滿徵召張善政，憤辭桃園市黨部主委，黨內人士則說，仍在了解中，黨中央會盡全力溝通協調，並懷疑應該只是氣話，畢竟邱奕勝還要拚選議長，不太可能辭去主委。

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