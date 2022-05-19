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    遼寧艦續航訓 日媒：展現東側襲台能力

    日本防衛省統合幕僚監部十八日指出，中國兩架「轟六」轟炸機當天上午從東海方向，穿越沖繩縣與宮古島之間空域進入太平洋，之後又以相同路徑折返。（取自統合幕僚監部官網）

    日本防衛省統合幕僚監部十八日指出，中國兩架「轟六」轟炸機當天上午從東海方向，穿越沖繩縣與宮古島之間空域進入太平洋，之後又以相同路徑折返。（取自統合幕僚監部官網）

    2022/05/19 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕中國航空母艦「遼寧號」從五月三日起，持續在沖繩縣石垣島南方的太平洋海域進行艦載機起降訓練，至今已超過兩百次。日本防衛大臣岸信夫等防務高層官員，相繼對中國航艦在接近日本和台灣海域活動的常態化表示警戒。日本媒體報導，一系列訓練疑似設定台灣有事之際，展現遼寧號具有從東側攻擊台灣的能力，並試探美日如何應對。

    兩架轟六穿越宮古海峽

    日本防衛省統合幕僚監部十八日也指出，中國兩架「轟六」轟炸機當天上午從東海方向，穿越沖繩縣與宮古島之間空域進入太平洋，之後又以相同路徑折返。

    二○一二年正式服役的遼寧號，一六年首次穿越沖繩本島與宮古島之間海域進入太平洋，近來活動有常態化跡象，本月二日進入沖繩縣石垣島南方太平洋海域後，已在當地停留超過兩週，航行範圍涵蓋沖繩縣沖大東島西南約一六○公里到石垣島南方約一五○公里海域。

    日本政府消息人士指出，空自那霸基地距離沖大東島約四百公里，負擔相對增加，遼寧號的行動似也有意試探日美如何應對。

    對於遼寧號在接近日本和台灣的海域活動，且有常態的跡象，岸信夫十日表示，日本必須帶著擔憂持續關注，並抱持強烈緊張感進行警戒監視。日本統合幕僚長（相當於參謀總長）山崎幸二也在十二日的例行記者會表示，日本非常重視在台灣附近和日本西南地區的這類活動；中國海軍透過這種訓練，提升航艦航海能力和在太平洋地區的能力，尤其在日本附近海域進行，已有安全上的疑慮。

    綜合日本媒體報導，中國軍方本月上旬在台灣附近海域舉行演習，似有意展現遼寧號具有從東側攻擊台灣的能力，並有意牽制美軍行動。美軍相關人士表示，台灣有事之際，中國設想從太平洋一側阻止橫須賀基地的美軍航艦進入東海。

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