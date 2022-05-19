不對稱作戰 國軍：是作戰型態 非武器選項

國軍近期先後對外證實，數項已進行採購程序或爭取中的軍購案受到影響，包括陸軍M109A6自走砲交貨期程將延遲。（取自美國陸軍官網）

2022/05/19 05:30

「去年與美方共同完成原則定義」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕針對美台商業團體的憂慮，國防部昨表示，美國持續供售我所需武器裝備，顯示對台國防安全的重視與承諾，雙方於去年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明。

「對外採購不受個別軍火商影響」

國防部強調，不對稱作戰為作戰型態與方式，並非個別武器裝備選項，武器裝備籌獲依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以「國防自主」優先，無法自製或需快速提升戰力項目，採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。

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國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，台美雙方就軍購籌獲品項的優先順序似有不同，我國考量現役戰車、軍艦、戰機老舊，爭取採購新款載台，但在中國威脅急增之時，美方可能認為我方快速補充精準彈藥的效益更高，亦擔心我國採購正規兵力，恐淪「有錢買車、沒錢修車」的情境。因此，國防預算扣除特別預算之後，每年能達GDP二．五％以上，並強化雙方對於建軍備戰溝通，才能根本解決問題。

國軍近期先後對外證實，數項已進行採購程序或爭取中的對美軍購案受到影響，M109A6自走砲交貨期程將延遲，人攜式刺針飛彈則受烏俄戰爭影響，有延期交貨的可能。至於MH-60R海鷹反潛直升機，由於價格過高，因而喊停。

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